Una mujer fue detenida por incitación al suicidio luego de que la acusaran de ser responsable de la muerte de su esposo, quien decidió quitarse la vida en su vivienda situada en India. La denuncia la realizó la suegra de la mujer, quien dio detalles de la relación que llevaba la pareja.

Geeta Parmar, de 32 años, fue denunciada por su suegra Muli, de 55 años, quien la acusó de no haber tenido sexo con su hijo hace 22 meses y agregó que ese habría sido el motivo por el cual el hombre se quitó la vida.

"Una vez entré en la habitación de mi hijo y descubrí que él y mi nuera dormían en camas separadas. Cuando le pregunté a mi hijo, me dijo que no tenían relaciones sexuales porque Geeta se había comprometido a no dormir junto a él”, declaró ante la justicia.

"Luego de pasar todo ese tiempo sin mantener relaciones sexuales con su esposa, lo encontramos muerto en su casa. Se ahorcó para terminar con su vida. En ese entonces, su mujer se había ido de la casa matrimonial para vivir con sus padres", agregó.

Muli denunció a Parmar por "incitación al suicidio" y aportó detalles sobre los problemas del matrimonio ante la justicia, según indicó Times India.Ante la acusación, la viuda fue detenida. Investigadores tratan de esclarecer lo sucedido para determinar si la mujer continúa presa o es puesta en libertad.