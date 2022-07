En un acto cobarde, al menos siete adolescentes mataron a golpes a un hombre de 73 años con un cono de tránsito, en un hecho ocurrido en la ciudad estadounidense de Filadelfia el pasado 24 de junio. En tanto, el caso se viralizó porque la policía local publicó las imágenes del violento ataque para poder detener a los asesinos.

Cabe destacar, que la familia de la víctima todavía está conmocionada por el crimen, de hecho, Tania Stephens, sobrina de James Lambert, aseguró al The New York Post que "estoy enferma del estómago por esto. No podemos dejar de llorar. ¿Quién es capaz de hacer algo así? Cualquiera normal no golpea y mata a un anciano que camina por la calle. Simmie no se lo merecía".

El vídeo del terrible suceso, publicado por el Departamento de Policía de Filadelfia, muestra a Lambert tratando de alejarse de los adolescentes mientras estos lo persiguen y lo tiran al suelo. Golpean varias veces al hombre con el cono de tránsito y cuando este intenta levantarse y huir, vuelven a derribarlo y todo ello, entre las risas de los jóvenes.

Lambert, un jubilado del sector de la construcción, se volcó para cuidar a la madre de Tania, su hermana Elsie, de 85 años, y a los 11 hijos de esta. Y es que el padre de Tania murió cuando ella solo tenía 12 años, explicó. Así, muchos miembros de la familia, incluido su tío, vivieron juntos en una casa grande en la zona de Fairmount.

James Lambert tenía 73 años (Twitter)

En tanto, la víctima, que siempre residió en Filadelfia, nunca se casó y tuvo dos hijas y tres nietos. Además, en la década de 1960, logró superar una adicción a la heroína.

"Simmie" era tan apegado a Elsie que muchas veces solía ir a su domicilio a cenar, de hecho, fue allí donde se encontraba horas antes del homicidio. "Mi madre le dio pollo asado, algunos macarrones con queso y un panecillo", recuerda Tania.

Casi todos los años, la familia también se reunía para pasar juntos el Día de Acción de Gracias. Stephens dice que no sabe por qué su tío salió a las 2 de la madrugada, pero confirma que tomó el camino habitual.

No hay detenidos

Por otra parte, ninguno de los adolescentes vistos en el vídeo atacando a Lambert fue detenido hasta el momento. El Departamento de Policía de Filadelfia ofrece una recompensa de 20.000 dólares por información que pueda llevar a dar con el paradero de los culpables. Un portavoz de la policía le dijo a The Post el sábado que no había novedades en el caso.

"Estos niños se deberían presentar, sus padres tendrían que entregarlos", indicó Tania. Además, añadió que "algo anda muy mal cuando los chicos salen en plena madrugada golpeando y matando a un anciano. Hemos perdido a Dios, hemos perdido a la familia, ¿qué nos ha pasado?".

La policía puso una recompensa para dar con los asesinos (Twitter).

La noticia del ataque llega un día después de que entrara en vigor un toque de queda para menores. Hasta el 29 de septiembre, las personas entre 14 y 17 años deben estar en casa a las 22 y anteriormente, lo más tarde que algunos adolescentes podían salir era hasta la medianoche. Los menores de 13 años deben estar en casa a las 21:30.

El toque de queda modificado es un intento de mantener a los jóvenes fuera de las calles y seguros durante una temporada de alta criminalidad, dijeron las autoridades.

"Estamos viendo a nuestros jóvenes involucrados en más incidentes criminales, actividades criminales, simplemente porque llegan tarde”, dijo a WPVI la concejal Katherine Gilmore Richardson, quien propuso el proyecto de ley que modificó el toque de queda.

Para aquellos que violen el toque de queda, la policía intentará reunirlos con sus familias en casa o en un recinto o llevarlos a uno de varios centros comunitarios que se han establecido para tal fin.