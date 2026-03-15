Salió del boliche, familiares le pegaron en patota y debió ser internado

Una pelea ocurrida durante la madrugada del domingo a la salida de un boliche en el sur de la provincia de Buenos Aires, terminó con un hombre internado tras recibir una brutal golpiza en patota de sus propios familiares.

La víctima fue traslada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibe atención médica por las heridas.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el portal 0223 a partir de fuentes oficiales, un llamado al 911 alertó minutos antes de las 5.30 sobre la presencia de una persona lesionada en las inmediaciones de la avenida Colón y Salta.

Al llegar al lugar, personal del Comando de Patrullas entrevistó a una mujer de 30 años que se encontraba junto al hombre, quien presentaba heridas en el cuero cabelludo y múltiples golpes de puño en distintas partes del cuerpo.

¿Qué dijo la testigo?

Según indicó la testigo, el ataque se produjo a la salida de un boliche ubicado en la zona de Belgrano y Salta y entre los presuntos agresores se encontraban la suegra y el hermano del herido.

Minutos después arribó una ambulancia del SAME, cuyo personal realizó las primeras curaciones y trasladó al lesionado al HIGA para una mejor atención médica.

Tras las actuaciones de rigor, la pareja no aportó más datos sobre el hecho y manifestó que no deseaba hacer la denuncia.

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