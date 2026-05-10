Brutal golpiza: cinco mujeres agredieron a una joven a la salida de un boliche

Una joven de 24 años fue agredida brutalmente a la salida de un boliche bailable en la localidad bonaerense de Las Flores luego de un altercado con un grupo de al menos cinco mujeres. Una de las agresoras fue identificada por testigos y sería boxeadora.

De acuerdo al relato de la madre de la víctima, la joven habría sido increpada por "mirar mal" a algunas de las integrantes del grupo, quienes la amenazaron con "agarrarla afuera".

No obstante, en una entrevista televisiva, la mujer subrayó que su hija enfatizó en que no la estaba mirando y que para evitar cualquier tipo de conflictos se alejó hacia otro lugar del establecimiento.

Sin embargo, al salir del local y mientras esperaba a una amiga y otro conocido para retirarse en un vehículo, apareció una de las agresoras y la agarró de los pelos.

Así atacaron a una joven a la salida de un boliche.

Una vez que cayó al suelo, se acercaron cuatro jóvenes más y comenzaron a pegarle patadas y trompadas. La agresión quedó registrada en varios videos que filmaron los testigos de la escena.

De acuerdo al testimonio de la madre de la víctima, las atacantes también agredieron a las personas que intentaban intervenir para frenar la golpiza. "Era imposible entrar a sacarla", lamentó.

Tras el ataque, la joven fue trasladada a un hospital local donde le realizaron estudios para descartar lesiones internas.

Cómo continúa la investigación

Los testigos pudieron identificar a una de las agresoras que según el personal de seguridad del boliche, practicaría boxeo.

La investigación judicial busca determinar cuáles fueron las responsabilidades individuales de las mujeres implicadas en la agresión y si hubo una premeditación por parte del grupo que comenzó con el ataque.

Desde el local bailable habrían advertido sobre el grado de conflictividad de una de las implicadas, quien ya sería conocida. Mientras tanto, continúan apareciendo grabaciones del ataque que pueden ser claves en el avance de la causa.