Una madre atacó a trompadas a dos docentes discutiendo por las calificaciones de su hija

Un reclamo por el boletín de calificaciones terminó en un escándalo de violencia física y amenazas en Comodoro Rivadavia. El inicio del ciclo lectivo en la Escuela N° 723 Puerto Argentino se vio perturbado cuando una mujer, fuera de sí tras discutir por las notas de su hija, agredió a un alumno de 15 años y luego molió a golpes a una docente y a una directiva que intentaron frenar el ataque.

La mujer se presentó en el establecimiento para manifestar su disconformidad con el rendimiento académico de su hija, pero la charla con las autoridades subió de tono rápidamente. Al salir del colegio, todavía ofuscada por la discusión, la agresora descargó su furia contra un adolescente de 15 años que nada tenía que ver con el conflicto.

Sin que mediara palabra ni pelea previa, la madre atacó físicamente al menor en la puerta de la institución. El chico, asustado y sin entender la reacción, corrió hacia el interior del edificio buscando refugio. Fue en ese momento cuando el personal educativo intentó intervenir para proteger al estudiante, quedando en medio de la violencia de la mujer.

Ataque

Una docente y una de las directoras de la escuela se interpusieron entre la víctima y la agresora para evitar que el chico siguiera recibiendo golpes. Como respuesta, la mujer les propinó varios golpes de puño a ambas. El jefe policial Cristian Mulero sostuvo que el ataque fue un "descargo" irracional de la mujer tras la reunión por las notas de su hija.

Lejos de mostrar arrepentimiento, la atacante no se retiró en silencio. Antes de abandonar el predio escolar, lanzó una serie de amenazas contra todo el personal docente y no docente que presenció la escena.

Tras el alerta a las autoridades, la Policía logró identificar a la mujer de forma inmediata. El caso fue derivado al Ministerio Público Fiscal, que investiga las lesiones y las amenazas realizadas en el colegio.

Ante la gravedad del hecho, el Servicio de Protección de Menores actuó de oficio y dispuso una medida urgente. Se dictó una orden de restricción de acercamiento para la agresora, quien ahora tiene prohibido aproximarse a la escuela, a las autoridades, a los docentes y al adolescente que resultó herido durante el ataque.