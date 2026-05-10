¡Culebrón! Salió a bailar y el ex fue al boliche con la hija en brazos: la abuela dijo que se la llevó sin permiso

Un hombre se presentó de madrugada en un boliche de Añatuya con su hija pequeña en brazos, buscando confrontar a la madre de la nena, que había salido a bailar.

La abuela, que supuestamente había dado permiso, lo desmintió horas después ante la Comisaría de la Mujer y la Familia N°4, en la ciudad de Santiago del Estero.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en el bailable ubicado en Av. Dr. Dumas y 9 de Julio. Personal policial fue alertado por la presencia de una menor en el lugar.

Al llegar, los efectivos encontraron al hombre con la niña en brazos. Dijo ser el padre y aseguró haberla retirado del barrio Villa María con autorización de su ex suegra, ya que la madre había salido esa noche.

La abuela lo desmintió

Cerca de las 4.15, la abuela y la madre se presentaron en la comisaría. La mujer mayor negó haber dado permiso: el hombre se había llevado a la menor sin autorización.

Con esa nueva versión, la policía trasladó a ambas mujeres hasta el domicilio del padre, en el barrio Villa Fernández. La joven madre ingresó al lugar, recuperó a su hija y las tres fueron llevadas de regreso a su casa.

Todo indicaría que la intención del hombre era hacerle sentir "culpable" a su ex pareja por haber salido.

La causa quedó en manos de la Comisaría de la Mujer y la Familia N°4 de Añatuya, que continúa investigando las circunstancias del hecho y la situación legal del hombre por haber retirado a la menor sin consentimiento.

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