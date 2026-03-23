El dolor desgarrador de la mamá del hombre asesinado por patovicas: "Me lo mataron como a un perro"

Alexis Oscar Rogers, de 51 años, fue asesinado en la madrugada del sábado último frente a un bar del partido bonaerense de San Miguel, tras una discusión que derivó en una pelea con empleados de seguridad privada del local, cuatro de los cuales fueron detenidos en el marco de la investigación del crimen, que se produjo por asfixia mecánica provocada por la presión física que le ejercieron sobre el cuello.

Crónica HD dialogó este lunes con su madre, llamada Beatriz, quien no podía parar de llorar. "Estoy destrozada porque mi hijo salió a festejar la llegada de su nieta. Me lo mataron como a un perro esos 'patovicas'", lamentó la mujer.

Beatriz agregó: "No se merecía morir así. Era un hijo buenísimo. Un pan de Dios. Estaba siempre con su familia, con sus hijos".

La mujer, luego, reclamó "una explicación" de las autoridades y exigió "justicia" por su hijo.

"Me arrancaron el corazón entero. Él no se merecía morir así. No tengo consuelo", dijo al tiempo que lloraba.

Además, recordó la última comunicación que mantuvo con Alexis. "El día anterior (al crimen) estuve hablando con él. Me mandaba audios y me decía: ‘Mami, estoy feliz. Sos bisabuela otra vez. Tengo una nietita más'. Y yo le decía: '¡Cuánto me alegro, hijo! Es hermoso tener diez nietos. Disfrutala, que son lo más lindo que hay en la vida'".

Por último, rememoró el momento en el que se enteró de que habían asesinado a su hijo. "Y al mediodía me llama mi nuera y me dice: ‘Betty, tengo una mala noticia'. Y me informa que habían matado a mi hijo", finalizó la mujer.

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