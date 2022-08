Un sorprendente caso salió a la luz en las últimas horas. Un hombre de 80 años defendió su negocio cuando estaba a punto de ser robado por unos delincuentes y logró echarlos a los tiros de su tienda. El jubilado sufrió un ataque al corazón luego del enfrentamiento armado y tras ser atendido en un hospital recibió el alta para recuperarse en su casa.

El protagonista de esta historia es Craig Cope. El hombre de 80 años es dueño de la licorería en California, Estados Unidos, y estaba atendiendo su tienda el pasado fin de semana cuando se dio cuenta de una extraña situación.

Según Cope, le llamó mucho la atención que un auto, un SUV BMW, se estacionara frente a su negocio y no utilizara el sector de estacionamiento que está junto a su negocio, el cual suelen usar la mayoría de sus clientes.

Unos segundos después vio que tres personas se bajaron del vehículo y otra se quedó con el auto en marcha. En ese momento Craig se dio de lo que estaba por suceder. “Los vi bajarse del vehículo enmascarados y armados. Me imaginé lo que iba a pasar. Sólo sabía que iban a entrar, así que estaba preparado para ellos", explicó el adulto mayor.

Uno de los asaltantes llevaba un rifle y ni bien ingresó al comercio le gritó al dueño que no se moviera. No obstante, el sujeto fue más rápido y al ver que estaba en peligro agarró su arma y comenzó a dispararles a los delincuentes. “Tenía un arma larga apuntándome. Era él o yo y todo ocurrió muy rápido”. relató el hombre en una nota con The New York Post.

En el vídeo captado por las cámaras de seguridad del lugar, se ve el momento en el que Cope dispara su escopeta al ver que los ladrones habían ingresado al negocio. Uno de esos tiros le dio en el brazo al asaltante que lo amenazaba e inmediatamente los tres huyeron del negocio.

Después de impedir que robaran su negocio, Craig sufrió un ataque al corazón a causa de la situación que acababa de vivir. Otros comerciantes se acercaron a ver qué había sucedido y asistieron al hombre, que fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona.

Craig Cope fue atendido en el nosocomio y, tras ser dado de alta, se recupera en su casa de Riverside. A pesar de lo que pasó, el comerciante reconoció ni bien esté optimo de salud tiene pensado regresar a trabajar como lo hace habitualmente.

Por su parte, la policía identificó el auto usado en el intento de asalto y con las cámaras de la zona identificaron a los sospechosos. Además, buscaron en hospitales si alguna persona con las características del agresor baleado había sido atendido. Tres de los sospechosos fueron detenidos y se les fijó fianza por 500 mil dólares. Los tres son menores de 30 años.