Un policía mató a balazos a uno de los cuatro motochorros que intentaron asaltarlo

Un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mató a balazos a uno de los cuatro motochorros que intentaron robarle la motocicleta. El suceso se registró el miércoles en el noroeste del conurbano bonaerense y se certificó que el abatido era un menor de 16 años. Los otros sospechosos fugaron, presuntamente ilesos, y son buscados por los pesquisas.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se produjo en la madrugada cuando el hombre, de 39 años, se movilizaba a bordo de un motovehículo Honda GLH azul.

Según agregaron los informantes, al arribar al cruce de Carmen Puch y Luis María Drago, en las cercanías del Barrio Néstor Kirchner, aparecieron en escena los cuatro individuos armados, quienes se desplazaban en dos motos y que pretendieron asaltar al damnificado.

Trascendió que uno de los sujetos, que viajaba como acompañante, bajó del rodado y amenazó a la víctima, quien resolvió ofrecer resistencia y, mediante su pistola reglamentaria Bersa Thunder Pro nueve milímetros, efectuó tres disparos, oportunidad en la que baleó al malviviente.

A pesar de estar herido, el ladrón ascendió a la motocicleta y entonces trató de huir junto a sus compañeros, pero cayó al suelo debido a que la unidad chocó contra un VW Gol Trend, con el dominio finalizado en 287, conducido por un hombre, de 44 años.

Ante la situación, los otros marginales decidieron escapar velozmente en los vehículos; mientras que integrantes del Comando Patrulla (C.P.), al ser alertados de dicha situación por un llamado recibido en el número telefónico de emergencias 911, se apersonaron en la mencionada esquina, ocasión en la que comprobaron que el hampón baleado estaba sin vida.

Consta en este expediente que la víctima de lo acontecido había salido de desarrollar labores de vigilancia en una cancha, en la zona norte del conurbano, hallándose en esos momentos franco de servicio y con parte del uniforme.

Miembros de la Gendarmería Nacional Argentina (G.N.A.) fueron convocados para llevar adelante diferentes pericias en el lugar e incautaron una pistola Bersa 22 largo con la numeración limada en poder del ladrón fallecido, que resultó ser un adolescente que tenía 16 años.

Procedimientos

En tanto, los servidores públicos de la comisaría 2ª y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito, con el apoyo de los integrantes del área de Inteligencia Criminal, realizan diferentes procedimientos en el vecindario para apresar a los prófugos.

Intervinieron en la causa penal el doctor Santiago Manuel Camiñas, fiscal de la Unidad Funcional N° 20, y su colega Raúl Mateo Guidoni, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

