Un caso de negligencia causó conmoción en Escocia. Una pareja fue arrestada por haber dejado morir a su beba de 19 meses mientras estaban entretenidos jugando videojuegos y viendo la televisión. El padre la niña fue encontrado culpable por el deceso de la menor y fue sentenciado a 14 meses de prisión.

El trágico hecho ocurrió el 20 de diciembre del año 2017. La bebé Kiera Conroy, de 1 año y 7 meses, fue hallada sin signos vitales en su cuna en la residencia de sus padres ubicada en la localidad de Coatbridge en North Lanarkshire, Escocia.

Según la investigación policial, pasó más de 20 horas sin ser alimentada ni recibir la atención adecuada por parte de sus progenitores quienes pasaron toda la noche y madrugada previa jugando videojuegos y viendo televisión.

El padre de la pequeña Kiera, Michael Conroy (27) fue declarado culpable este viernes 4 de marzo de 2022 por la muerte de su hija de tan solo 19 meses y tendrá que pasar 1 año y dos meses en prisión. El hombre aceptó toda la culpabilidad del hecho y admitió que fue él quien no la alimentó ni la cambió porque estaba entretenido jugando videojuegos.

De este modo, su pareja Kristy Boyle (24) quien había sido arrestada en primera instancia por los mismos cargos de negligencia, presentó una declaración de inocencia, que finalmente fue aceptada por la fiscalía del caso y acabó siendo liberada de los cargos.

La investigación de la policía determinó que la pareja se mantuvo despierta toda la noche viendo televisión y jugando a los videojuegos. Luego, alrededor de las 6:30 se fueron a dormir y, durante horas, dejaron a la beba completamente sola en otra habitación. Además, se reveló que la beba había sido alimentada por última vez con cuatro nuggets de pollo y aros de espagueti antes de quedarse sin comida durante más de 21 horas.

.

Frente al tribunal, el padre de Kiera aceptó que la niña había sido maltratada, descuidada y expuesta de una manera tal que probablemente esto le causó un sufrimiento innecesario o daños a la salud. Como si esto no fuese suficiente, el hombre también confesó expuso a su hija a pastillas de valium cuando estaban en la calle. Algo que finalmente no se comprobó.

Por su parte, el juez Fergus Thomson que calificó el caso como “trágico”. Asimismo, no atendió el pedido excarcelación de parte de la defensa e impuso un pena de 14 meses en prisión por no haberle proporcionado a Kiera la alimentación y los líquidos adecuados, dejarla sola y desatendida durante períodos excesivos y no haberle proporcionado condiciones de vida adecuadas.