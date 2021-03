Deer Island ( Isla de los Ciervos), ubicada en el Lago Moidart, situada en Escocia, está siendo subastada por Future Auctions a un precio muy bajo dada las proporciones del terreno.

"Rara oportunidad de poseer tu propia isla privada escocesa", indica el anuncio. El valor de la misma es de 111.500 dólares (80.000 libras esterlinas), lo mismo que vale un monoambiente en una zona cara de Buenos Aires.

La oferta tiene sus ventajas y desventajas. Entre las primeras, se encuentra "la oportunidad de disfrutar un espacio con cero chances de intrusiones", según explica Future Property Auctions, responsable de la subasta de la propiedad.

Y además tendrá el privilegio de ser vecino del magnate británico Richard Branson, dueño de Virgin Records, una de las mayores discográficas del mundo, quien posee la isla aledaña Eilean Shona.

Las desventajas, sin embargo, no son menores. Más allá de la remota ubicación y el frío propio del norte de Gran Bretaña, la Isla de los Ciervos no solo está deshabitada, sino que no cuenta con instalaciones de ningún tipo. Su comprador deberá hacer una costosa inversión para instalar allí su propia vivienda con todos los servicios básicos necesarios.

Eso sí, se trata justamente de una subasta, por lo que el precio inicial podría aumentar, sobre todo teniendo en cuenta la atención que la curiosa oferta suscitó en todo el mundo.

La oferta cerrará dentro de pocos días, es decir, el próximo 26 de marzo.