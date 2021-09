Los padres tienen diferentes posturas sobre cómo se debe educar a los niños. En esta ocasión, una madre contó que quiere enseñarle a su hijo de 7 años lo mucho que cuesta tener algo de valor y por eso decidió hacerle pagar todo lo que él utiliza. Es así que le cobra alquiler y los servicios del hogar como la luz e Internet. Este vídeo se viralizó en TikTok y la mujer recibió muchas críticas al respecto.

La educación de los chicos es un tema fundamental en la vida. Para algunas personas es lo primordial. En ese sentido, para algunos lo prioritario es el valor de las cosas. Aquellas que se consiguen con mucho esfuerzo. Por eso, hay padres que consideran que hay que hacer valer el dinero.

Sin embargo, algunas personas optan por aplicar la educación de otros modos dentro de sus casas. Algo que para muchos puede considerarse "drástico". Esta fue el caso de una madre de Orlando, Florida, Estados Unidos. quién compartió en su cuenta de TikTok que ella lleva adelante una estrategia para que su hijo pague lo que usa en el domicilio.

La mujer subió el vídeo a la cuenta @craftedandcozy para que sea una especie de tutorial, el cual fue titulado como: “trucos para padres”. En el explica cuáles fueron las medidas que adoptó con su hijo de 7 años y le recomienda a otros progenitores a que la lleven a cabo para educar a los chicos.

En la grabación la tiktoker cuenta que esta práctica comenzó a aplicarla desde hace dos meses y que desde ese entonces se ha vuelto "un éxito". Entre las cosas que debe pagarle el menor está incluida la mensualidad, pero también le cobra alojamiento, servicios domésticos y hasta la electricidad que utiliza con su tablet y otros electrodomésticos.

La mujer destacó que a su hijo le enseñó desde muy chico lo importante que es administrar y otorgarle el valor que tiene la plata. Sobretodo lo mucho que cuesta conseguirlo y lo rápido que se puede gastar si no se lleva un control de los gastos.

Cómo obtiene el dinero el nene de 7 años

El niño tiene una lista de quehaceres diarios, los cuales están entre las obligaciones que le puso su madre. Si él las cumple, la mujer le paga un dólar. No obstante, eso no es todo, ya que según lo establecido por la mujer él deberá ahorrar ese dinero y administrarlo bien para sus gastos cotidianos.

“A fin de mes, sabe que tiene que pagar sus cuentas, y también sabe que me las tiene que pagar a mí. Paga renta, la electricidad de su habitación y el internet que gasta en su iPad”, subrayó la mujer e indicó que, de esta manera, le enseña a ahorrar la plata y aprende qué son las obligaciones y que lo que le sobre lo puede gastar para su disfrute y esparcimiento.

Sobre el final del vídeo, la mujer señaló que todo lo que el nene le paga es destinado a una cuenta de ahorros que abrió ella misma para que, a futuro, ese dinero pueda rindirle aún más y el chico pueda gastarlo cuando sea más grande.

Por último, el clip se viralizó en la red social TikTok, además de otras redes sociales. Actualmente posee casi 3 millones de visualizaciones, más de 430.000 me gusta y obtuvo más de 10.000 comentarios entre los que se destacan las personas que están de acuerdo con su modo de crianza y otros que consideran que es muy chico para que esté pendiente de los gastos familiares.

“¡Sólo tiene 7 años! ¿Por qué no lo dejan ser un niño y hacen eso cuando sea un adolescente?”, “Mi mamá hizo esto. Era molesto y nos metimos en muchas peleas, pero me enseñó a administrar mi dinero”, destacó un usuario. “¿Qué pasa cuando no paga su cuenta de electricidad?”, preguntó una persona.