El Gobierno de Uruguay anunció hoy que estima que para junio tendrá activo un pasaporte sanitario- un certificado que en el sector turístico visualizan como clave para el retorno de los niveles prepandemia de la conectividad aérea-, aunque reconoció que la fecha de implementación definitiva se definirá en base al ritmo de vacunación contra el coronavirus en el país y en la región.



El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, explicó al diario El Observador que a partir de junio próximo se dará una apertura "paulatina" de los vuelos y que habrá "más gente" con ganas de viajar. Sin embargo, las cifras de la conectividad desde Uruguay también dependen del ritmo de vacunación de los países de la región y, en ese aspecto, América Latina no tiene buenos resultados.



En el top 10 de los países que tienen un porcentaje más alto de personas vacunadas con al menos una dosis contra el coronavirus solo hay dos países de la región: Chile (con 40% de la población) y Uruguay (con el 31%), según datos al 18 de abril del sitio Our World in Data.

En Uruguay, más de un millón de personas recibieron al menos la primera dosis, de las más de tres que habitan el país.Por ejemplo, la aerolínea española Iberia decidió aumentar la frecuencia de los vuelos hacia Uruguay a partir de junio.

No obstante, Monzeglio dijo que tiene dudas sobre "si enseguida va a haber" público para las cinco frecuencias semanales de Iberia.