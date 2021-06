A principios de año, los investigadores de la Universidad de Oxford y otros laboratorios de Reino Unido investigaban sobre la posibilidad de mezclar las dosis de vacunas contra el coronavirus fabricadas por diferentes empresas.

Si bien en aquellos tiempos todo era pura especulación, y ensayo y error, cada vez más parece que la combinación de dosis de vacunas de distintos laboratorios es cada vez una realidad que podría ser de gran ayuda para palear la gran demanda de los antivirales en el mundo, más aún con la llegada de la variante Delta.

Desde Oxford, los investigadores iniciaron un ensayo en el que los voluntarios recibieron una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech seguida de una dosis de la de AstraZeneca o viceversa. Recién este mes, los investigadores comenzarán a analizar la sangre de esas personas.

En los resultados preliminares se supo que los voluntarios que recibieron AstraZeneca seguido de Pfizer alcanzaron niveles de anticuerpos casi tan altos como los que recibieron dos dosis de Pfizer.

En el ensayo, los voluntarios produjeron altos niveles de anticuerpos y células inmunitarias tras recibir una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y otra de la de AstraZeneca-Oxford. Es probable que la administración de las vacunas en cualquier orden proporcione una potente protección, dijo el lunes en una conferencia de prensa el Dr. Matthew Snape, experto en vacunas de la Universidad de Oxford.

Los comienzos de la investiagación

Adam Wheatley, un inmunólogo de la Universidad de Melbourne en Australia destacó que cree que "estamos en la antesala de obtener algunos datos interesantes". En eses sentido, científicos como Wheathley sospechan que la combinación de vacunas diferentes podría funcionar mejor que dos dosis de la misma vacuna.

El Fondo Ruso de Inversión Directa informó a la agencia Interfax que no se habían detectado efectos adversos durante un ensayo clínico que combinó dosis de la vacuna de AstraZeneca con la Sputnik V, aunque aún no los resultados no se difundieron en una revista con revisión de otros científicos.

Uno de los ensayos más avanzados sobre la combinación de vacunas, es CombivacS realizado en España y cuyos datos ya fueron enviados a la revista científica The Lancet para su publicación.

676 personas que recibieron una dosis inicial de AstraZeneca y una segunda de Pfizer/BioNTech, para analizar los resultados de este análisis. Así, los investigadores lograron demostrar que esta vacunación heteróloga indujo una respuesta inmune potente, tanto humoral como celular.

Los precedentes en la combinación de vacunas

El estímulo primario heterólogo (combinación de vacunas) fue utilizado por varios científicos a lo largo del tiempo, antes de la pandemia de Covid-19. Las combinaciones tenían por fin encontrar un elemento inmunológico contra la influenza, el VIH y el ébola.

Wheatley aseguro que "para que una sola empresa desarrolle dos brazos paralelos de una vacuna se requiere el doble de trabajo y el doble de costos", por lo que los resultados en estas investigaciones no fueron muy fructíferos. Las mejores combinaciones ocurrieron cuando se buscaban vacunas contra el ébola.

En 2017, por ejemplo, los científicos del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya en Rusia crearon una vacuna antiébola cuya primera dosis contenía un virus llamado adenovirus. La segunda dosis usaba otro virus llamado virus de la estomatitis vesicular.

Cuando comenzó la pandemia de COVID-19 el año pasado, los investigadores del Centro Gamaleya usaron una estrategia parecida para crear vacunas (la Sputnik V) contra el nuevo coronavirus. La primera dosis usaba el mismo adenovirus que el de su vacuna antiébola, llamado Ad5. La segunda dosis contenía un adenovirus humano diferente, el Ad26. Los investigadores insertaron un gen en ambos virus para fabricar la proteína de la superficie del coronavirus, denominada espiga.

Por lo tanto, el Centro Gamaleya quiso averiguar cómo funcionaban sus vacunas con las de Oxford/AstraZeneca, la cual fabrica su propia vacuna contra la COVID-19 que consta de dos dosis de un adenovirus de chimpancé llamado ChAdOx1. El ensayo todavía está en proceso.

Jakob Cramer, director de desarrollo clínico en la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por su sigla en inglés), una organización para el desarrollo de vacunas, señaló que las "en términos de inmunidad, existen varios argumentos a favor de explorar el estímulo primario heterólogo (combinar vacunas)".

Los científicos estiman que la primera dosis produce una amplia gama de anticuerpos que pueden pegarse a algunas partes de la extensión de la proteína espiga y que la segunda dosis deja un gran suministro de anticuerpos especialmente potentes en la punta de la espiga. Esa mezcla de anticuerpos hace un mejor trabajo en conjunto para frenar al coronavirus.

Los científicos más pesimistas y la combinación de vacunas en Argentina

Más allá de las buenas estimaciones que tienen algunos científicos, John Moore, un experto en virus en el Centro Médico Weill Cornell, advirtió que no hay garantía de que se descubra en los ensayos clínicos algún beneficio de combinar las vacunas, ya que los ensayos hechos con el virus del VIH no obtuvieron buenos resultados.

“Me gustaría ver las conclusiones de estos estudios”, señaló. “Hacerlos en el entorno de la Covid-19 es totalmente lógico, pero quizás no sea necesario”.

El gobierno nacional afirmó que está estudiando la posibilidad de combinar la vacuna rusa Sputnik V con la china CanSino. “La combinación de vacunas se viene haciendo en el mundo. Angela Merkel aplicó dos dosis distintas en Alemania”, comentó Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, en el programa “Digamos Todo”.

Además, agregó: "la combinación de vacunas es algo que se está estudiando en Argentina, pero todavía no fue aprobado por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN) formado por expertos y académicos en inmunización. Ellos son los que a partir de estudios y evidencia internacional avanzan en esas cuestiones".

Cafiero sostuvo que "el refuerzo es lo que hace es terminar el ciclo de inmunización" y remarcó que "es obvio que tener las dos vacunas es mejor que tener solo una". "No es que alguien deja de estar protegido porque está en el día número 91. Eso no es real", enfatizó.