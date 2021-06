Johnny Depp y la actriz Amber Heard se casaron en 2015, y dos años después se divorciaron. Tras la separación, la mujer dijo en una entrevista con The Washington Post que había sufrido violencia doméstica durante su matrimonio. El actor no tardó en hacerle una demanda por difamación, y desde entonces están en una batalla legal que tendrá su instancia decisiva este julio. Ayer por la tarde, comenzó a circular en las redes no solo que el actor ya había ganado la guerra, sino que Heard se había inculpado confesando que la violencia la había ejercido ella.

La fake news se originó en Twitter y luego circuló por todas las redes, convirtiendo al actor en tendencia. De hecho, sus fanáticos celebraron su inocencia, replicaron la información y expresaron palabras de emoción sobre la injusticia que viven los hombres día a día cuando son acusados de machistas o violentos. Así se generó una intensa pelea virtual entre los usuarios a favor del actor, y a favor de la actriz.

Se acaba de viralizar una noticia de Amber Heard y Johnny Depp la cual... ¡ES REAL!



Peeeero, es de hace mucho tiempo en realidad y hace referencia a los audios donde Amber admite haberlo golpeado. Los cuales ya todos escuchamos mil veces. pic.twitter.com/TnVCafOYuv — Juanito Say (@JuanitoSay) June 1, 2021

"Hace dos años, me convertí en una figura pública representando el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de nuestra cultura de furia contra las mujeres que alzan la voz. Tuve el punto de vista privilegiado de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso", expresó Amber Heard en ese entonces en diáogo con The Washington Post.

Luego de esas declaraciones, Johnny Depp inició acciones legales donde sostuvo que en verdad el que sufrió la violencia había sido el. Por ahora, la guerra judicial continúa y será en julio cuando comience el inicio del final. La última actualización es que el equipo legal de la actriz, ha presentado un recurso para que la demanda presentada por Depp sea desestimada y así evitar ir a juicio.

Durante la pelea legal, se manipularon audios en los que parecía que Heard lo había golpeado.

En lo que respecta el acuerdo de divorcio firmado entre ambos en 2017, se incluyó que la actriz retirara la petición de orden de alejamiento a cambio de 7 millones de dólares. La actriz firmó y donó esa suma de dinero a una fundación. Hoy, la demanda que le hizo Depp por difamación tiene un reclamo de 50 millones de dólares.