El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, votó este domingo en una escuela de Río de Janeiro y dijo que "unas elecciones limpias deben ser respetadas", al esquivar varias veces la pregunta de si aceptará una eventual derrota frente a su rival Luiz Inácio Lula da Silva.

El mandatario de extrema derecha, que busca ser reelecto, llegó al centro de votación en el barrio Villa Militar unos 50 minutos después de la apertura de las mesas, escoltado por una caravana de seis autos negros y con la camiseta de Brasil puesta.

Tras bajar de uno de los autos, dijo a medios, que viajó "por todo Brasil" y que "fue bien recibido" en todas partes, horas después de insistir con que debería ganar en primera vuelta con el 60% de los votos, contrariando todos los sondeos.

Bolsonaro, en el poder desde 2019, fue consultado sobre si reconocerá los resultados tras haber amenazado varias veces con no hacerlo afirmando que no solo las encuestas no son creíbles, sino tampoco el sistema de urnas electrónicas que se usa en Brasil.

"Unas elecciones limpias deben ser respetadas", afirmó al insinuar que sólo reconocerá los resultados si considera que el proceso, que es supervisado por observadores internacionales, fue transparente. "Que gane el mejor", agregó el mandatario, de 67 años.

Jair Bolsonaro llegó a votar con la camiseta de Brasil (Télam).

Luego de votar, volvió a hablar con la prensa y, como en los días previos, volvió a sugerir que ganará en primera vuelta, pese a que la última encuesta de Datafolha, de este sábado, dio a Lula un 50% de intención de voto, contra apenas un 36% a su favor.

Bolsonaro evitó responder cuando le preguntaron en reiteradas ocasiones si va a respetar el resultado electoral independientemente de cuál sea.

Otro grupo de unas 20 personas, vestidos de verde y amarillo, se tomaron de las vallas cuando llegó el Presidente a votar y lo vitorearon. La cantidad de gente que le manifestó su apoyo en el lugar fue mucho menor que la que hubo en 2018, cuando el excapitán del Ejército ganó la elección en segunda vuelta.

Unos 12,8 millones de personas estaban habilitadas para votar en el estado de Río de Janeiro para elegir presidente, gobernador, un senador, 46 diputados federales y otros estaduales, quienes asumirán el 1 de enero de 2023.

El voto en Brasil es obligatorio entre la población de 18 y 70 años, y optativo para quienes tienen entre 16 y 17 así como para los mayores de 70.