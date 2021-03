Xuxa, la reconocida artista infantil brasileña, publicó un polémico vídeo que dejó en shock a Brasil por su mensaje: "mi madre se contagió de Covid. Yo maté a mi madre", reveló la conductora.

Tal fue el impacto que causó el vídeo que la ídola brasilera tuvo que salir a desmentir la información tras aclarar que lo hizo para concienciar a la gente sobre la gravedad de la pandemia del coronavirus que azota a Brasil.

"Estamos en el peor momento de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución. Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio. Combate la banalización, el negacionismo y el abandono", advirtió Xuxa.

.

En el segundo video publicado, la ídola de los '90 pidió disculpas por "no utilizar las palabras correctas" en el mensaje anterior y argumentó que su único objetivo era sembrar conciencia sobre la pandemia.

Unos días atrás, la artista de 58 años estuvo en el centro de la polémica por sus dichos sobre los convictos brasileros y las vacunas.

"Tengo un pensamiento que puede parecer muy malo para alguna gente, que puede parecer inhumano. En mi opinión, creo que hay mucha gente que ha hecho muchas cosas malas, que están ahí, pagando sus errores para siempre en la cárcel, y que podrían ayudar en estos casos, para experimentos, ¿sabes? Creo que, al menos, servirían para algo. Para salvar vidas, con la medicina, con todo”, expresó la reina de los bajitos.

Sus dichos causaron revuelo y despertaron rechazo en algunos sectores, especialmente en grupos de derechos humanos.

“Ahora vendrán los defensores de los derechos humanos y dirán que no, que con ellos no se pueden utilizar. Pero si ya está probado que son personas que van a vivir 60 años en prisión, 50 años en prisión, y van a morir allí, yo creo que podrían usar un poco de su vida para ayudar a algunas personas, probando medicinas y vacunas, probando todo para ver si funcionan. Esa es mi opinión. Ya que esos presos van a tener que morir en la cárcel, que por lo menos sirvan para ayudar en algo", declaró la cantante.