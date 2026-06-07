El derrumbe del bitcoin: qué hay detrás de la caída más larga en meses

El bitcoin registra su racha bajista más larga desde agosto del año pasado: siete jornadas consecutivas de caídas que lo llevaron este viernes a US$60.880, un 4,7% menos en el día y un 16% menos que la semana pasada. El umbral psicológico de los US$60.000 -que funcionó como soporte en febrero y no se veía desde antes de la elección de Trump en 2024- está cada vez más cerca, y una ruptura de ese nivel podría profundizar el golpe.

El derrumbe se inició el lunes, cuando Strategy -la empresa referente en tenencia de bitcoin, liderada por Michael Saylor- vendió tokens por primera vez desde 2022. La operación fue pequeña: apenas 32 bitcoin frente a una reserva de US$53.000 millones. Pero el contexto bajista en el que ocurrió destruyó la confianza del mercado. A eso se sumaron salidas récord de los ETF de bitcoin en Estados Unidos: los inversores retiraron casi US$4.400 millones en las últimas 13 ruedas, la racha de egresos más larga desde el lanzamiento de esos instrumentos a comienzos de 2024.

El resto del mercado cripto también sufrió. El ether, la segunda criptomoneda más grande, cayó más de 10% hasta US$1.593, su valor más bajo desde abril de 2025. Las llamadas "privacy coins" fueron las más golpeadas: Zcash se desplomó más de la mitad en 24 horas tras reportes de una posible falla de seguridad, mientras que Monero retrocedió hasta 17%.

El desplome ocurre en un momento en que el capital global fluye hacia la inteligencia artificial y las acciones tecnológicas, dejando a los activos digitales compitiendo en desventaja por la atención de los inversores. Desde su máximo histórico de US$126.000 en octubre pasado, el bitcoin acumula una caída de casi el 50%.