León XIV designó a Michael Wallace Banach como embajador en la Argentina

El papa León XIV nombró este jueves al arzobispo Michael Wallace Banach como el nuevo nuncio apostólico en la Argentina.

La designación del diplomático estadounidense, de 63 años, es recibida como un movimiento estratégico de la Santa Sede para fortalecer el vínculo con la gestión de Javier Milei.

Banach es reconocido dentro de la estructura eclesiástica como un exponente de la escuela diplomática clásica, con amplia capacidad de diálogo político y un perfil reservado.

Quién es el nuevo nuncio apostólico en la Argentina

Nacido en 1962 en Worcester, Massachusetts, Michael Wallace Banach ingresó al servicio diplomático del Vaticano poco después de su ordenación en 1988.

A lo largo de su carrera, desempeñó funciones en destinos de alta complejidad como Bolivia, Nigeria y Papúa Nueva Guinea. Además, representó a la Santa Sede ante organismos internacionales en Viena, donde participó en debates sobre seguridad internacional y desarme nuclear.

Su destino más reciente fue Hungría, donde gestionó la relación con el gobierno de Viktor Orbán.

Su estilo técnico le permitió mantener la fluidez institucional a pesar de las diferencias ideológicas entre el mandatario húngaro y el entonces papa Francisco en materia de inmigración.

Nexo para un viaje pastoral de León XIV a la Argentina

La llegada de Banach a Buenos Aires reaviva las expectativas sobre una posible visita papal a la región.

El nuevo nuncio es un hombre del círculo cercano de León XIV y su designación podría facilitar la organización de un periplo que incluya a la Argentina, Uruguay y Perú.

Cabe recordar que, durante el saludo inicial tras su asunción, el pontífice respondió afirmativamente ante el pedido de los cardenales Daniel Santurla y Mario Poli para visitar el país.

"Sí, Argentina y Uruguay", fue la frase del sucesor de Francisco que encendió la esperanza de un viaje apostólico que no se concreta desde las visitas de Juan Pablo II en 1982 y 1987.