Murió el cofundador de uno de los grupos musicales más emblemáticos de los ‘90

El mundo de la música está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Manolo Arjona a los 58 años. El artista es reconocido, entre otras cosas, por ser cofundador de la célebre agrupación Locomía.

Según se dio a conocer, el artista perdió la vida de forma repentina durante la madrugada de hoy en su domicilio particular.

La noticia fue adelantada por medios españoles y ratificada posteriormente a través de un comunicado emitido por el propio entorno del grupo musical, lo que desató una ola de conmoción inmediata entre sus fanáticos de múltiples generaciones.

Con este mensaje, la cuenta oficial de Locomía despidió a Manolo Arjona.

Según los testimonios brindados por sus allegados más íntimos, Arjona pasó las últimas horas de su vida en un marco de absoluta tranquilidad, dedicado por completo a la pintura, una de las grandes pasiones artísticas que cultivaba asiduamente desde su retiro de los escenarios.

Quienes estuvieron con él relataron que el intérprete estuvo trabajando en uno de sus cuadros durante la tarde, tras lo cual decidió irse a dormir de manera habitual. "Se acostó y ya no se levantó", explicaron con profunda tristeza sus familiares al precisar que los restos mortales del icónico músico serán velados en el sanatorio Àltima Viladecans.

Su inicio en la música

Nacido en una familia numerosa de raíces tradicionales dentro de Barcelona, la vida de Manolo Arjona cambió de forma radical a principios de la década de 1980. Fue en Ibiza donde encontró el espacio de libertad necesario para manifestar su identidad y su visión estética.

En 1983 se unió a los hermanos Xavier y Luis Font, además de al neerlandés Gard Passchier, para dar forma inicial a un transgresor colectivo de diseñadores de moda y animadores nocturnos que, con el tiempo, derivaría en el fenómeno electro-pop más influyente de su época. La consagración definitiva de la agrupación llegó en 1989 con el lanzamiento de su aclamado álbum de estudio Taiyo.

Manolo Arjona tenía 58 años.

Arjona no solo aportaba su voz y su magnetismo sobre las tablas, sino que resultó una pieza clave para moldear la revolucionaria identidad visual que caracterizó al conjunto.

Con canciones imborrables como "Loco Mía", la banda impuso una propuesta escénica inédita cimentada en trajes de hombreras desmesuradas, complejas coreografías sincronizadas y el magnético juego de abanicos gigantes que se convirtió en su sello internacional. La inmensa popularidad cosechada por el grupo trascendió las fronteras de España y alcanzó un éxito masivo en toda Latinoamérica.

Tras sucesivas batallas legales y cambios de integrantes que disolvieron la formación original a mediados de los noventa, Arjona mantuvo un perfil bajo, aunque lideró varios de los reencuentros nostálgicos del grupo en 2007 y 2011.

Sus excompañeros compartieron sentidos mensajes en las redes sociales para despedir al "alma y lealtad" del proyecto originario. Esta dolorosa partida golpea nuevamente la memoria histórica de la formación, que ya había sufrido la pérdida de otro de sus cantantes más recordados, Francesc Picas, fallecido también en Barcelona en 2023.

Locomía, una banda que hizo historia

Locomía fue una banda española nacida en Ibiza a comienzos de los años 80 que se convirtió en un fenómeno internacional a fines de esa década y principios de los 90.

Antes de dedicarse a la música, sus integrantes eran un grupo de amigos vinculados al diseño de moda y a la vida nocturna de la isla. Su llamativa estética, con enormes hombreras, vestuario extravagante y abanicos gigantes, se convirtió en su sello distintivo.

Musicalmente, mezclaban pop, dance, música electrónica y ritmos latinos. Alcanzaron gran popularidad en España y América Latina con canciones como "Locomía", "Rumba Samba Mambo" y "Loco Vox", que fueron éxitos en discotecas y programas de televisión.

A pesar de su éxito, la historia del grupo estuvo marcada por cambios constantes de integrantes, conflictos internos y disputas legales por el nombre de la banda, lo que llevó a su disolución a principios de los años 90.

Con el paso del tiempo hubo varios intentos de reunir a Locomía con diferentes formaciones, además de documentales y una película que repasaron su historia.