La autopsia confirmó de qué murió el bebé hallado sin vida en una casa de Ituzaingó

Los resultados preliminares de la autopsia realizada al bebé encontrado sin vida en una vivienda de la localidad bonaerense de Ituzaingó, revelaron que la causa del deceso fue una insuficiencia cardíaca aguda.

Fuentes judiciales confirmaron que los exámenes forenses no detectaron traumatismos ni lesiones que sugieran una muerte violenta o una participación de terceros. El informe llevó un alivio parcial a los investigadores, quienes manejaban hipótesis delictivas complejas sobre el entorno familiar del menor e incluso detuvieron a los padres.

El trágico episodio comenzó cuando los padres del niño alertaron a los servicios de emergencia al notar que el lactante no reaccionaba y presentaba dificultades respiratorias graves. Ante la desesperación y la demora de la ambulancia, el menor fue trasladado de urgencia por sus propios familiares hacia un hospital de la zona.

A pesar de los esfuerzos desesperados del personal médico de guardia, las maniobras de reanimación cardiopulmonar resultaron insuficientes y se constató su fallecimiento a los pocos minutos de ingresar.

Tras la confirmación del deceso, el centro de salud notificó de inmediato a las autoridades policiales locales, activando el protocolo correspondiente para muertes de etiología dudosa.

Por orden de la fiscalía en turno, los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se desplazaron rápidamente hacia la propiedad familiar para realizar las pericias correspondientes. El objetivo principal de la inspección ocular era determinar las condiciones ambientales y sanitarias en las que vivía el pequeño.

Durante el registro exhaustivo de las habitaciones y el patio de la vivienda, el personal policial descubrió un espacio acondicionado para el cultivo de estupefacientes. Los uniformados secuestraron varias plantas de marihuana de gran tamaño, junto con elementos utilizados comúnmente para el cuidado y fraccionamiento de las sustancias.

Se inició una causa paralela por infracción a la Ley de Drogas





Este hallazgo modificó el rumbo inicial del procedimiento y derivó en la apertura de una causa paralela por infracción a la Ley de Drogas.

A pesar del hallazgo del cultivo ilegal, los investigadores judiciales aclararon que la presencia de las plantas no tiene, en principio, una relación directa con el paro cardíaco que sufrió el menor. Los peritos médicos profundizarán los estudios toxicológicos e histopatológicos en los próximos días para descartar por completo cualquier tipo de ingesta accidental o contaminación ambiental.

Por el momento, la situación procesal de los padres se mantiene bajo estricta evaluación judicial mientras se reciben los informes definitivos.

La causa principal quedó caratulada provisoriamente como "averiguación causales de muerte", bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Ituzaingó.

Los magistrados a cargo ya solicitaron el testimonio formal de los médicos que atendieron la urgencia y de los vecinos del barrio para reconstruir las horas previas al desenlace. La investigación continuará su curso para determinar si existió algún tipo de negligencia o abandono que pudiera haber desencadenado el colapso de la víctima.