Naciones Unidas ordena a Irán detener las agresiones contra naciones del Golfo Pérsico

El máximo órgano de decisión de la ONU emitió este miércoles un dictamen contundente contra las operaciones militares de Irán. Todos los detalles del Conflicto en Medio Oriente.

A través de una nueva resolución, el Consejo de Seguridad demandó la interrupción de los ataques dirigidos hacia diversos Estados del Golfo Pérsico, tras determinar que estas maniobras quebrantan las normativas legales internacionales.

La votación arrojó un respaldo mayoritario con 13 votos positivos y solo dos abstenciones.

El texto oficial es explícito al exigir que se terminen de forma inmediata las incursiones contra Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Para los miembros del Consejo, la persistencia de estos ataques representa una "grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales".

Alerta por desestabilización

El organismo advirtió que el actual escenario de violencia incrementa el peligro de un colapso político y social en todo el Medio Oriente.

Según la postura de Naciones Unidas, las acciones de las fuerzas iraníes ponen en jaque la estabilidad de la región en un momento de máxima sensibilidad por la profundización de los enfrentamientos armados.

Hasta el cierre de este despacho, el gobierno de Irán optó por el silencio y no emitió declaraciones formales sobre la exigencia impuesta en la sede de Nueva York.

El mandato de la ONU busca, ante todo, poner un freno a una escalada que amenaza con desbordar las fronteras actuales del conflicto.