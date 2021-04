ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Las perspectivas algo complicadas en este día dados ciertos acontecimientos nuevos y algo complicados en el trabajo, podrían hacerles tomar algunos cambios. Abran los ojos. Día para sentarse a dialogar y tratar de dejar todo aclarado para tener una buena noche.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Un aluvión de oportunidades para demostrar sus talentos. Los mismos argumentos pueden ser dichos de manera más calma cuando hay que formular reclamos en las relaciones de pareja o amigos, procuren buscar el momento más apto con energías equilibradas. Revean y actúen.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Busquen equilibrar la ansiedad y los nervios en esta jornada con posibilidades de ascender o rendir exámenes. Concentrarse y creer en uno mismo, es la más lógica y necesaria actitud para adquirir éxitos. Alegría por llamado esperanzador. Día intenso.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Día para tratar de no tomar decisiones que comprometan su economía. Los gastos innecesarios deberían esquivarse y evaluar cuáles serían las compras primordiales. Día muy apto para arreglos, firmas, acuerdos o reuniones laborales. Focalice sin soñar demasiado. Comienzos correctos.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos hoy podría ser un día importante en todo lo que compete con papeles o trámites importantes. Las actividades rondarán en reuniones y acuerdos con buen resultado. Noticias familiares que dan calma y auguran felicidad. Momento para calmar la ansiedad y buscar hacer ejercicio.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Buen día para el amor y para llamar a los amigos que aliviarán una jornada agotadora en el plano laboral. No se precipiten a realizar movimientos con el dinero sin estar seguros de lo que hacen. Cuentan con la natural prudencia virginiana. Consulten con la almohada los planes.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Los librianos abren una nueva etapa más simple y saludable en varios aspectos. Sensación de libertad que mejora el bienestar. Misión cumplida. Día pleno en el área afectiva, las parejas con romanticismo y buen humor. La familia con noticias que cierran un ciclo. Renovación.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Sin duda una jornada harto brillante para los escorpianos que deban dar examen, o tener entrevistas laborales o de algún modo demostrar sus conocimientos. Airosos aquellos que tengan algunos conflictos con allegados en el trabajo. Asumir que todos nos equivocamos. Busquen paz.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Reciben ciertos anuncios que podrían materializarse en el área laboral y de actividades. Bien aspectada esta jornada respecto a reuniones y firmas o acuerdos. El corazón sagitariano lograría ser compensado y reconfortado. Buenos momentos sellados con hechos y promesas sinceras.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Oportunidad en el plano económico. Recibirían recompensas o herencias o dineros no esperados. Presten atención en el plano afectivo, podrían acercarse a esas personas de su interés sin temor a ser rechazados. La creatividad en este día aflora y genera ideas productivas. Disfrute en la vida.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Los nervios están de más a la hora de afrontar situaciones delicadas. La fortaleza hay que buscarla y nadie está exento de tenerla. Llamados que importan con propuestas o diálogos de proyectos. Traten de descansar y buscar oportunidades para poder relajarse y darse el espacio merecido.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Hay que buscar el modo de poder encajar y acceder al diálogo con la pareja. Todo es más fácil cuando se habla sinceramente, es un gran modo de demostrar respeto. Posibilidad en el área de las actividades, no vacilen en aceptar las propuestas u oportunidades laborales. Día con brillos.



MARTES 13 DE ABRIL, 2021



ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Verían la solución de algunas cuestiones laborales en el marco de una buena conversación con quienes corresponde. Ameritaría pedir disculpas a personas del entorno familiar. A veces decimos cosas ofensivas que lejos están de ser ciertas. Medirse hace bien a uno mismo también. Concilien.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Un día para replanteos internos y ver de qué modo preferimos sinceramente encarar la vida afectiva. Motivaciones e ilusiones que a veces lastiman y no decimos nada. Siempre es mejor la opción de pronunciarse y de mostrarse tal cual se es. Trabajo con calma y descansado.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Hoy es una jornada bastante completa en el plano laboral en la que verán avances y consolidaciones. Con sensación satisfactoria y aliviada recuperan tranquilidad. Se estabilizan las cuentas luego de sentarse a analizar los gastos y las deudas que se suponían mayores. Alivio que llega.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Sin mediar ni medir distancias, los cancerianos hoy se sinceran ante personas con las que guardan cierto resquemor o con quienes alguna vez tuvieron algún problema. Alivia y libera, poder aclarar sin ofender y acostumbrarse a funcionar desde el Amor. Finanzas más equilibradas.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Muchas veces la sensación que nos da transitar un día complicado, es de hartazgo. Levanten el ánimo leoninos y dispónganse a hacer o decir con otro ímpetu las cosas. Energía les sobra. Apunten a dedicar tiempos a lo afectivo. El equilibrio y uso de las energías positivas, nos otorgan mejorías.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Los virginianos estarían con un día algo complicado, por inconvenientes inesperados en el área de las actividades. Probarán su paciencia y saldrán raudamente de cada situación. Al terminar la jornada laboral, dispónganse a hacer algo que los distienda o distraiga. Cada cosa en su lugar.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Sin variaciones ante las expectativas en el plano afectivo, traten de distraerse y de diferenciar la obsesión del amor verdadero. El amor debe liberar, hacer sentirse feliz, acompañados, comprendidos y respetados. Busquen eso soñadores del Zodíaco. Las actividades muy positivas hoy.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Muy interesante jornada en la que se logran cosas esperadas en varios planos de la vida incluida la salud. Traten de no dispersarse y prestar atención en el trabajo, lo demás mencionado, los ayudará mucho. Interesante día para entrevistas o reuniones laborales. Serenidad y ecuanimidad.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Cierta inquietud al no recibir llamados o respuestas esperadas. Aprendizaje que aun habiendo sido muy sentido, deja elevación anímica para los espirituales sagitarianos, completos en su haber, energía y mística. Las probabilidades económicas de mejora estarían presentes. Novedad.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Sabrán en esta jornada muchos capricornianos sus destinos nuevos laborales. Se aproximan cambios interesantes y desafíos novedosos. Las cabritas en estado de amor pleno buscan afianzar más los lazos, tomándose muy en serio lo que sienten o desean lograr. Incluso entre amigos.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Hay un tramo que los agotará en esta jornada bastante completa en el área de las actividades. Acuarianos traten de modelar o moderar sus ansias, los nervios sólo lastiman los momentos y el cuerpo físico. Meditación, respirar, sentarse un rato a sólo mirar por la ventana. Relajación.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Algarabía, muchos piscianos terminan ciclos que van de estudios o inicios en trabajos nuevos, a cambio de rumbo para algunos. Logran mejorías y avances en el plano afectivo, sueñan con una familia cuidada y lo logran. Es ésta una jornada con energías renovadas y satisfacción a pleno.



MIÉRCOLES 14 DE ABRIL, 2021



ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Inmediatez en trámites que ya no pueden postergar. Traten de ponerse al día incluyendo pedir el día en el trabajo si es que está esa posibilidad. Los momentos emotivos de la jornada pasarán por personas nuevas en la familia, bebés, novias o novios. Observación de la vida y sus sucesos.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Los asuntos del trabajo les ocuparán este largo día algo complicado con sucesos imprevistos. Mantengan la calma taurinos, no es difícil para ustedes lograrlo. Llega a ustedes nuevo círculo en el plano social, con personas agradables e importantes. No desistan de completar trámites que tienen importancia.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Los gemelitos estarán con un día en el que deberán mantener el equilibrio dada la aparición de algunos inconvenientes que no son de difícil solución. Dialogan seriamente con familiar y arriban a conclusiones que les sirve a todos. Mirar a los costados y funcionar solidariamente.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los cangrejitos tendrán una jornada ensoñada a la espera de una salida que añoran desde hace tiempo. Los que tengan pareja fija, también vivirán una jornada romántica y seductora. A cuidar lo que se habla en el plano laboral, no siempre se nos entiende. Vacilación en las finanzas. Esperen.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Los regidos por el sublime Sol, darán hoy una fiel demostración de su capacidad intelectual y creativa. Don de gente ante situación negativa de alguien del entorno laboral. Colaboren con la evolución humana y ofrezcan lo mejor de ustedes. Amistad y entrega desinteresada. Día trascendental.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Los asuntos de papeles bien aspectados, tanto judiciales como de arreglos, acuerdos y firmas. Se liberan de una carga de larga data. Mente lúcida con ansias de cambios y proyección a poder animarse realizar nuevas actividades o encarar emprendimientos. Organización.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Deberían considerar seriamente lograr la calma. Saber que las cosas no cambian su curso de acuerdo a lo que sintamos o a cómo expongamos nuestras emociones, sino de acuerdo a la inteligencia que usemos para resolver o aceptar cada problema. Camino franco y próspero. Hora de afrontar.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Alegría repentina que viene de la mano de alguien a quien aprecian y respetan mucho. Los comienzos laborales, de emprendimientos o parejas, con excelente aspectación. No dilaten ejecutar esos llamados necesarios. Compromiso y dedicación en las parejas. Afinidad compartida.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Es cierto que a veces las cosas pasan todas juntas. No olvidar que nunca van a mandar más de lo que podemos soportar. Fuerza arqueritos. Diálogo interesante con persona importante en el área laboral, con nuevas propuestas o intercambio de ideas. Recompensa emocional y afectiva.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Capricornianos hombres con alta posibilidad de ascenso en el área laboral. Es un día muy oportuno para lograr sellar en contratos o firmas algo que a futuro les dará un gran fruto. Ternura en la pareja, compenetración mutua y finalización de temores o dudas. Día de consolidación.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



El cansancio es acumulativo y desgasta. Cuidar el organismo eliminando la sal y la cantidad innecesaria de harinas. Acuarianos, pongan amor propio en su haber integral. Reunión social con buenas perspectivas que daría empuje y entusiasmo. Familia con armonía y paz. La vida siempre sonríe.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Valorar lo que se tiene y lo que se fue logrando. Es primordial darse su lugar sobre todo ante uno mismo y no subestimarse. La fuerza espiritual de los psíquicos piscianos hoy da la clara señal de lo fuertes y capaces que son. Liberación de ciertos pensamientos algo tristes que los desequilibraban.



JUEVES 15 DE ABRIL, 2021



ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Predecible jornada, las cosas salen ordenadas y correctamente. Podría suceder para algunos arianos que surja un nuevo rumbo laboral. Los corazones con emociones salpicadas, siéntense a pensar y a tratar de serenar los impulsos.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Buen comienzo de este día con llamados que les harán levantar el ánimo. Un día como para aplaudirse a sí mismos, taurinos saben encontrar el modo de salir triunfantes de encrucijadas. Alivio y satisfacción en los afectos aunque con celos.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Día de cierta contorsión en el área de las actividades. Surgirían posibles desencuentros y contradicciones con compañeros o superiores. Traten de lograr encontrar el equilibrio entre lo que piensan y lo que sus trabajos necesitan. Relajar y soltar.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los cancerianos con una jornada algo agotadora, con mucho movimiento e imprevistos en el área de las actividades. Mucho calor humano a la vez con buena sensación al sentirse cómodos y acompañados. Aspiraciones a concretarse pronto.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Virtual compensación y reconocimiento en el área de las actividades para los leoninos. Hay energía suficiente como para aprovechar y dialogar con esas personas que quizás estén algo postergadas en sus vidas y merecen la charla.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Mente con brillos y precisiones de estos mercurianos natos en su inteligencia. Los momentos del día, se verán salpicados con emociones encontradas entre amigos y familiares con algunos problemitas prontos a resolverse. Todo se subsana de alguna manera.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Coincidencias y acuerdos que se celebrarán de manera correcta y auspiciosa en todo lo que competa a papeles, trámites importantes, con firmas que garantizarán las buenas soluciones. Día con tensión pero con final feliz en el plano afectivo.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Las vicisitudes y los inconvenientes que surjan deberán tomarlos con calma e inteligencia. Arribarán en este día a buenas y claras conclusiones en el área de los afectos. No negar la realidad es el punto más importante para poder afrontar.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sin contratiempos los arqueritos tendrán hoy una jornada tranquila emocionalmente. Se reencontrarán con personas a quienes quieren y lograrán consolidar algunas parejas. Finanzas con avances y aciertos esperados. Esperanza.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Día para replanteos y cuestionamientos personales respecto al modo de encarar las tareas diarias. Pensar siempre que las cosas tienen diferentes modos de ser resueltas. Finanzas en mejoría, hoy bien aspectadas las firmas.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Los acuarianos con buena jornada, algo agotadora pero con buenos resultados. No olviden que todos debemos concurrir al médico, y que todos tenemos en deber de ocuparnos de nuestra salud. Amor pleno, romanticismo y ganas de más.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Los piscianos con bastantes complicaciones laborales que si no calman las emociones tendrán ganas de tomar decisiones apresuradas. No sofocarse con los nervios ni los malos pensamientos es base en la vida. Calmarse es casi un deber.



VIERNES 16 DE ABRIL, 2021



ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Sin ánimos nuevos, pareciera que este día sería algo cansador para los energéticos arianos. Permitirse no estar siempre en lo más alto de su exigencia, no es malo. Revisen papeles o trámites pendientes y traten de ponerse al día.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Traten de buscar hoy limar esas asperezas que van quedando por falta de diálogo con sus compañeros de trabajo. No importa la jerarquía, lo que importa es pacificar con el prójimo siempre. El amor, algo pasivo, busca encontrarlos.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Lo concreto sería ir a la puerta de donde se necesita obtener respuestas. No siempre la gente es lo que pensamos, hay que aprender a separar lo que imaginamos con tratar de corroborar en la realidad la esencia del otro. Noticias alentadoras en lo laboral.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Es sabido que muchas veces poder enfrentar algunas situaciones, cuesta mucho. Pensar que nunca nos van a mandar más de lo que podemos soportar, debería aliviar y alivianar el peso de los dolores humanos. Tranquilidad y fuerza.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Aprovechar el día para realizar llamados de importancia, trámites de igual trascendencia y de golpear puertas. Los momentos otorgados por el tiempo son preciosos y siempre debemos tomar conciencia de esa



Realidad y posibilidad.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



El trabajo cuando lo tomamos como la monotonía que nos agota, nos va quitando entusiasmo y conciencia de la importancia del mismo. Darle la connotación que tiene el hecho de trabajar, debería llenarnos de orgullo y agradecimiento. Liberación.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Libra y el resurgir de sensaciones negativas. Siempre se encuentra la buena parte a las situaciones, y es eso lo que debemos acostumbrarnos a poder hacer. Noticia que podría terminar de levantarle al nivel óptimo el humor y la esperanza.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Sinsabor en el área laboral. Traten de no incorporarse al tren negativo, porque a veces no podemos bajarnos del mismo tan fácilmente como hemos subido. Buen día para tomar decisiones que respectan a la actividad física.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Los días parecieran correr, pero lo que importa es no agregar stress a esa rutina que nos afecta a todos. Muchas expectativas en reuniones o entrevistas laborales. Aprendan a decir que no en el plano familiar, actitud que servirá a todos.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Quizás la sensación de agotamiento no sea sólo por dormir poco o mal. Muchas veces perdemos la energía porque no le damos a las actividades ese toque fresco de sentir que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y que es algo bueno. Aflojen cabritas.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Los aguateros con toda la potencia lucirán su creatividad y ansias de demostrar sus capacidades. No dejen de presentarse en exámenes, entrevistas laborales o tengan diálogos importantes para futuro. Amor, regocijo y buena sensación.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Perspectiva nueva para algunos piscianos que estén buscando nuevos rumbos en las actividades. Logran simpatizar con personas nuevas que es posible se selle en amistades. Las finanzas con buena organización y posibilidades de crecimiento.

SÁBADO 17 DE ABRIL, 2021



ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Buen momento para realizar tareas que competan al hogar. Algunos tratarán de refrescar la imagen de la casa, con arreglos o nuevas cosas. Interesante invitación podrían recibir algunos arianos, dándoles posibilidades afectivas.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Los taurinos con mucho trabajo por imprevistos en el área de las actividades. Logran reuniones favorables hoy sábado con personas de quienes esperan ciertas respuestas. Los corazones muy activos, con situaciones nuevas y prometedoras.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Actividad en el área económica, los geminianos planifican y muchos concretan. O compran, o sellan negocios o logran cobros esperados hacia la semana. Los corazones de los gemelitos en lucha interna y posible toma de decisiones.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Aprovechan para poder poner en claro situaciones en el área familiar. Dialogan y miran desde otro punto de vista las situaciones o inconvenientes naturales que se dan con quienes conviven. Apertura y optimismo. Dense posibilidades nuevas.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Con altas probabilidades de lograr acuerdos esperados, los leoninos aspiran de manera más acertada y cercana la concreción de sus esperanzas. Corazones con entusiasmo, coincidencias y gusto de compartir en pareja. Animosidad.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Se complementan con personas allegadas en el área de las actividades y logran sentir comodidad y sintonía para proyectar ideas para negocios, emprendimientos y nuevos horizontes. Realizan encuentros favorables y amenos. Sábado tranquilo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Sorpresas agradables que reconfortarán emociones y liberarán de pensamientos equivocados respecto a algunas personas. A veces imaginamos cosas que no son tal las vemos. Es mejor esperar la revelación de las cosas.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Sin prisa pero sin pausa los escorpiones hoy reorganizan sus cosas. Muchos estarán en la búsqueda y en considerar cambiar de domicilio sea por mudanza o de ciudad. Los corazones algo herméticos, priorizan sus cuestiones personales. Introspección.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Buena expectativa frente a llamados que competen al plano laboral. Se generan posibilidades en diferentes ámbitos que deberán considerar y no temer probarse. Hoy piensen. Los corazones sagitarianos con algo que decir a las personas amadas.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Los momentos de este día con bastante trabajo tanto en los lugares de quienes trabajan como en casa. Importante día para reuniones y diálogos importantes. Las cabritas deberían tener un rato diario para caminar y poder distenderse.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Los aguateros con muy buen humor, tienen una jornada agradable con planes en pareja o familiares en casa. Los corazones con sonrisas y mucha compenetración. La familia con novedades sorpresivas y alentadoras para todos.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Buena jornada en la que los piscianos buscan un rato en soledad y meditan sus cuestiones íntimas. Muy importante para todos tratar de revisar nuestro ser ante el otro y ante uno mismo. Consolidación de algunas parejas.



DOMINGO 18 DE ABRIL, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Domingo muy alegre con algarabía en el plano familiar por noticias buenas en ese ámbito. Los que tengan jornada laborable, tendrán un día organizado y tranquilo. Conciencia sobre la salud. Quiéranse más, aprendan a no desesperar.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Mucha imaginación y empeño en ideas nuevas para hacer modificaciones en los hogares. No olvidar que es bueno hacer cambios, mover muebles y descartar lo que no se usa. Llamado interesante para aquellos que están solos.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Muy compenetrados los geminianos en ideas que tienen ganas de proyectar y hacer realidad en el área de las actividades. Inspiración y reconfortante sensación al creer en ustedes mismos. Corazones acompañados.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los cancerianos podrían tener hoy sorpresas no muy agradables generadas por personas de su entorno. Es importante poder separar las emociones y lograr poner luz en la oscuridad. Saberse seguro de uno, y sobre todo, honesto.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Organización y empeño en el área laboral. Se ve a los leoninos ocupados y luciendo su responsabilidad sabida. Jornada para poder hacerse el rato y salir a caminar o realizar cualquier actividad que les haga sentir el cuerpo trabajado.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Eventos en el plano afectivo con muy buena aspectación en la vida de los virginianos. Logran en este día alegre de domingo, avanzar en conversaciones de negocios posibles o de comienzos de alguna actividad nueva para ustedes.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Algunos librianos tienen una tendencia hacia la reacción y el enojo desproporcionados. Siempre es más que importante reflexionar y aceptar los errores, a la vez actitud noble que no le cuesta ejercer a este signo sensible.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Día para vincularse y tratar de buscar reconectar con esas personas con quienes quedaron cosas por hablar. Llámense amigos o nueva pareja para quienes están buscándola. Tranquilidad laboral y las cosas encaminadas. Buena predisposición.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Día ideal para aquellos que puedan tomarse un respiro. Se vislumbra una jornada sin complicaciones y con detalles de alegría de la mano de los afectos. Traten de hacer cosas que los distraigan y entretengan. Buscar la tranquilidad.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Algunas situaciones que podrían complicar en algo la rutina calma de los acuarianos. Vicisitudes que se liberan arribando a buen fin. Cierta lentitud de novedades que esperan, situación que para los ansiosos, es difícil, tranquilidad aguateros.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Situaciones algo complejas que se disuelven a través de un diálogo y de simplemente ponerse de acuerdo. Apunten siempre hacia la paz. Piscianos con encuentros internos afectivos que los ilusionarían y les darían ganas de seguir apostando al amor.