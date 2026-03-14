Jubilado olvidó su ticket del Quini 6 en la agencia y había ganado un premio millonario

Un hombre de 65 años, jubilado y vecino de la ciudad chaqueña de Villa Ángela, se convirtió en protagonista de una llamativa historia tras quedarse con uno de los premios más importantes del Quini 6.

Al ser el único apostador que acertó todos los números de la modalidad "Tradicional La Segunda" en el sorteo realizado el miércoles 11 de marzo, obtuvo el pozo acumulado de 780 millones de pesos.

Más allá de la cifra millonaria, lo más curioso de la historia ocurrió antes de cobrar el premio: el jubilado tuvo que recuperar el ticket ganador que había olvidado sobre el mostrador.

El jubilado advirtió que había acertado todos los números al revisar los resultados del sorteo, aunque en ese momento recordó que había dejado el ticket en la agencia.

Se olvidó el ticket del Quini 6 en la agencia y cuando volvió descubrió que era millonario

Como cada semana, después de completar su jugada, el hombre se quedó charlando y tomando mates con el subagenciero del local 302/20. En este contexto, al retirarse del lugar, sin darse cuenta, dejó el ticket sobre el mostrador.

Horas más tarde regresó a su casa y compartió un asado con amigos. Cuando terminó el encuentro decidió revisar el extracto del Quini 6 para ver los resultados del sorteo.

Fue entonces cuando notó que los números que habían salido coincidían con los que había elegido. La alegría inicial se transformó rápidamente en preocupación al notar que el comprobante no estaba con él.

El jubilado recordó que el ticket había quedado en la agencia y, alarmado, intentó comunicarse con el subagenciero durante la madrugada.

El ticket ganador había quedado olvidado sobre el mostrador de la agencia donde el jubilado realizó la jugada.

El primer intento no tuvo respuesta, lo que aumentó su angustia. Sin embargo, poco después logró contactarlo y explicarle lo ocurrido. Para su alivio, el responsable del local ya había encontrado el ticket y lo había guardado para evitar que se extraviara.

Tras esa conversación, ambos se dirigieron hasta la subagencia para recuperar el comprobante y confirmar que efectivamente correspondía a la jugada ganadora. Gracias a ese gesto de honestidad, el jubilado pudo asegurarse el cobro del premio millonario.

Como ocurre con todos los premios de juegos de azar en el país, el monto final que percibirá el ganador será menor al anunciado. Esto se debe a la aplicación del Impuesto a los Premios, que implica una retención cercana al 31% del total, por lo que el dinero que finalmente recibirá será inferior a los 780 millones informados inicialmente.

Por otra parte, las agencias que venden apuestas ganadoras también reciben un incentivo económico. Además de la comisión habitual por cada jugada, las loterías suelen otorgar un premio estímulo cercano al 1% del monto obtenido al local que emitió el ticket ganador, como reconocimiento por haber registrado la apuesta acertada.



















