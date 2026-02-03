Dormirse con una imagen, despertarse con un número

Hay sueños que se olvidan al abrir los ojos y hay otros que, ape- nas amanece, parecen empujar directo hasta la agencia.

En el mundo del azar, pocos rituales son tan populares como revisar qué número puede esconderse detrás de una imagen nocturna. Soñar con dientes, con un casamiento, con agua revuelta, con un bebé, con fuego o hasta con una ex pareja puede convertirse, para miles de argentinos, en una señal digna de ser jugada.

Y aunque no existe fórmula infalible para domesticar al destino, la costumbre de traducir sueños en apuestas sigue tan viva como siempre.

La escena se repite de punta a punta del país: alguien se levanta sobresaltado porque soñó algo raro, busca rápido la tabla de los sueños o consulta a ese amigo que "la tiene clarísima", y anota el número como si acabara de recibir un mensaje secreto.

A veces el sueño fue tierno; otras, completamente delirante. Pero poco importa. En el universo quinielero, todo puede tener lectura: una boda inesperada, una caída, un bebé en brazos, una tormenta, un incendio, una discusión absurda o ese ex amor que rea- pareció justo cuando parecía archivado para siempre.

Lo mejor del asunto es que cada jugador arma su propia liturgia.

Están los que respetan la tabla al pie de la letra, los que combinan varios sueños en una sola jugada, los que eligen redoblar porque "cuando el sueño pega, pega en serio", y también los que mezclan intuición con memoria y suman fechas, eda- des o terminaciones queridas.

Ahí aparece el costado más divertido del juego: la charla en el desayuno, el comentario en la oficina, la llamada a la tía que sabe de números, el paso por la agencia con la ilusión renovada y esa pregunta que nunca falla: "¿Y si esta vez toca?".

Los sueños, al fin y al cabo, tie- nen esa magia especial de vol- ver extraordinario lo cotidiano. Lo que durante la noche parece una escena extraña o sin senti- do, a la mañana siguiente pue- de transformarse en esperanza, en cábala y en boleto. No hace falta que el sueño sea perfecto ni que tenga una explicación lógica.

Alcanzan una imagen insistente, una sensación fuerte o el recuerdo de algo que quedó dando vueltas en la cabeza para que muchos se animen a probar suerte.

Claro que conviene no perder de vista la regla de oro: jugar debe ser siempre una diversión, nunca una obligación. La emoción de buscar señales en los sueños forma parte del encanto, pero el verdadero premio está en disfrutar el ritual con responsabilidad, poniendo límites y sin compro- meter más de lo que cada uno puede permitirse.

Después, sí, queda espacio para dejarse tentar por esa visión nocturna que todavía late. Porque en materia de quiniela, a veces un sueño no solo se sueña: también se juega.