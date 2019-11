gcalisto@cronica.com.ar

Con la velocidad de un rayo, el ministro de Justicia Germán Garavano logró que se diera de baja una doctrina judicial que fue clave para el encarcelamiento de funcionarios del kirchnerismo. En algunos medios el análisis se centró sobre aquellos apresados que podrían recuperar la libertad, sin notar que la espada de Damocles se ubicaba ya sobre las cabezas de los dirigentes del gobierno saliente.

La doctrina Irurzun, que sostiene que un ex funcionario posee los medios para entorpecer una investigación en su contra, fue el argumento utilizado una y otra vez para encarcelar a dirigentes kirchneristas en diversas causas de corrupción, antes de recibir una condena judicial.

Se aplicó desde principios de 2016 y se dio de baja un mes antes de la salida de Cambiemos de la Casa Rosada. No eran pocos los que ya se preguntaban quién sería el primero de los funcionarios salientes en recibir su prueba de esa "medicina" contra la corrupción. Ese escenario desapareció con el accionar de Garavano.

A pesar de su disputa abierta con Mauricio Macri por el liderazgo opositor, los dirigentes del radicalismo no emitieron ni una palabra al respecto. En cambio, se mostraron en soledad en la Cámara de Diputados el jueves pasado, sabiendo que no lograrían el quórum para avanzar con el proyecto de ficha limpia.

Mejor que parecer es hacer. Si creían que la doctrina Irurzun era justa, ¿por qué no la defienden? Si su posición es que era incorrecta, ¿por qué no la cuestionaron? En el medio, Elisa Carrió hablará el próximo fin de semana en su despedida del liderazgo de la Coalición Cívica. El jueves dijo que el kirchnerismo quería meterla presa. ¿Volverá a denunciar un pacto de impunidad entre Macri y el PJ? ¿A decirle "imbécil" a Garavano? Días atrás, el partido cuestionó que Cambiemos no siguiera el proceso contra un juez acusado de corrupción. ¿Levantarán la voz contra una doctrina que podría llevar a la cárcel a sus aliados?

Ideales o inteligencia política, esa es la pregunta.