Muchos cuestionan la falta de un plan anti inflacionario; otros que no hay cepo para contener la suba de precios en alimentos y bebidas; las alimenticias creen que no soluciona el problema de fondo, pero lo cierto es que Precios Cuidados parece seguir siendo la vacuna imbatible contra la inflación en esta Argentina de 2021.

El plan comenzó en el Gobierno de Cristina Kirchner, lo continuó el ex mandatario Maurico Macri y ahora es también, aunque con algunos cambios, el motor del Gobierno del presidente Alberto Fernández para sostener algunos precios y fortalecer el consumo.

El Ejecutivo renovará por otros tres meses Precios Cuidados; es decir lo extenderá hasta el 7 de octubre con subas en promedio que irán entre 5% y 6%; lejos del 8% que reclamaban las alimenticias por los aumentos de sus costos medidos en dólares debido a los insumos importados.

Cuando se relanzó en enero de 2021, Precios Cuidados se renovaría cada trimestre y terminaría en diciembre. Actualmente, la canasta contiene 670 productos y en lo que va del año aumentó un 65% las referencias llevando a más del doble los productos que había el año pasado en el comienzo del Covid-19.

Lo que dicen las alimenticias es que autorizan aumentos por debajo de los promedios mensuales que difunde el INDEC y que cada vez hay más productos con control de precios; ya que según calcula la Copal (la cámara que las agrupa) el 70% de la producción tiene intervención estatal en la fijación de precios y eso desalienta la inversión.

Detrás del programa específico lo cierto es que el Gobierno descontaba a principios de este año que para mayo la suba de precios iba a ir disminuyendo y está ocurriendo lo contrario por múltiples factores. Para colmo. en junio hubo una suba del 7% en el valor del dólar blue y se espera que eso también impacte en las góndolas este mes.

Por eso, si los precios no bajan a medida que se vayan acercando las elecciones, el oficialismo teme un voto castigo en las urnas y en especial en los sectores más vulnerables. De hecho, en todas las encuestas la preocupación por la economía y el empleo encabezan el ranking aún por encima del temor a contagiarse Covid-19.

La fórmula de Alberto Fernández para el consumo

En este contexto, toda la artillería está puesta en apuntalar el consumo que además explica el 75% de PBI. El Gobierno busca mejorar el poder adquisitivo del salario que desde 2017 se retrajo un 23%.

Es decir se perdió, recesión y pandemia mediante, un cuarto del valor salarial en sólo 3 años y medios. Para peor, según datos oficiales, en lo que va de 2021 no cambió la taba porque en abril, por ejemplo, volvió a caer 0,9%.

Los comerciantes subidos al mismo tren de reanimar el consumo pedirían al Gobierno que se reinstale el Plan Ahora 12 para indumentaria y calzado, suspendido en abril. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), reclamaría este tema ya que este programa y sus variantes Ahora 18, Ahora 3 y Ahora 6, vencen el 30 de julio.

¿Cuáles son las dosis para vacunar?

Por un lado, el Gobierno adelantó la suba del Salario Mínimo Vital y Móvil que lo llevaría en julio a $ 27.216 y en septiembre estaría por encima de los $ 29.000 una meta que previamente se había calculado para febrero 2022.

Esto influirá también en el trabajo informal y en los planes asistenciales. El adelanto del salario mínimo alcanzará a un millón de personas con el Potenciar Trabajo y a otras 6 millones de trabajadores informales.

Reapertura de paritarias 2021; el Gobierno las autorizó para mejorar las pautas que se habían fijado a principios de este año y los gremios mayoritariamente renegocian aumentos de entre 40% y 45%. También se prorrogó hasta fin de año el DNU que prohíbe los despidos.

Finalmente, la pata tributaria pretende completar el alivio que el Gobierno espera se sienta en los bolsillos antes de las urnas. Por eso la AFIP prorrogó esta semana la imposibilidad de darle de baja a ninguno de los 4 millones de monotributistas registrados que tengan atrasos en sus cuotas de mayo, junio o julio.

El Congreso se acelera la nueva ley de Monotributo que modificará las escalas y las cuotas y, por ejemplo, le permitiría a las más bajas facturar el doble sin pagar el doble en las cuotas. Ya tiene aprobación en Diputados.

Claro que esta batería de dosis vacunatorias contra la inflación 2021 en Argentina sólo tendrá efecto si la suba de precios efectivamente se contiene en el segundo semestre; y no se repite el mal cálculo que arrastra el equipo económico sobre sus espaldas por haber proyectado, en el arranque de este complejo año, una disminución que no sólo no pudo cumplirse sino que aún hoy ni siquiera asoma.

Por A.G.