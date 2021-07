El golfista Ángel "Pato" Cabrera fue condenado a dos años de prisión efectiva al ser encontrado responsable de cometer "lesiones agravadas y hurto simple" contra su expareja, Cecilia Torres Mana.

En este caso la Justicia demostró que es igual para todos, no importaron sus logros como deportista, ni su fama internacional y no solo se lo condenó, si no que fue a que la cumpliera la pena en penal.