El comienzo fue un big bang y fue caliente. No vuelvas sin razón. No me sirven las palabras. Las almas son tan corruptibles que no querrás saber. El riesgo es el camino más intenso. Nada más queda. Nuevas formas crecen. Una eternidad esperé este instante y no lo dejaré. No hay nada mejor que casa. Afuera el mundo sigue.

A grandes rasgos, el mundo se divide en dos grandes grupos: los que viven escuchando música y asocian distintos momentos de sus vidas con canciones y los que en cualquier encuentro en los que hay un tema sonando de fondo piden por favor que le bajen el volumen porque los distrae del resto de lo que está ocurriendo.

La intención no es polemizar sobre quiénes son los buenos y los malos y tampoco pasa por debatir qué estilos musicales son sinónimo de arte y cuáles hacen un culto del mal gusto, eso queda a criterio de cada uno. Tampoco se busca querer generar una nueva grieta cuando la que ya creíamos desaparecida volvió a asomar la cabeza en los últimos días a partir de declaraciones a un lado y a otro de la cornisa.

Sobre los títulos vi caer tu nombre y reaccioné, reaccioné

Primero fue Alberto Fernández. Luego recogió el guante Luana Volnovich. Y este lluvioso viernes por la mañana les respondió Fernán Quirós. ¿Qué vieron caer sobre los títulos y reaccionaron, reaccionaron el Presidente, la titular del PAMI y el ministro de Salud de la Ciudad? La atención de jubilados porteños en hospitales, sanatorios y clínicas bonaerenses en plena pandemia del coronavirus.

Sí, el "bichito" que en este 2020 tiene al mundo patas para arriba y que había logrado que oficialismo y oposición unieran fuerzas como nunca antes en las últimas décadas, ahora se volvió eje de una incipiente disputa que el tiempo dirá dónde termina.

Para ponerle un orden cronológico al tema habría que remontarse al miércoles, cuando Alberto declaró desde el Hospital Bicentenario de Ituzaingó que muchos adultos mayores "se enferman de COVID-19 en la Ciudad y vienen a atenderse en la Provincia porque en la Ciudad no tienen lugar donde atenderse".

Volnovich le sumó, un día después, cifras a las palabras del Presidente. Primero a través de una entrevista y luego con un publicación en Twitter. "El 21,5% de los pacientes de PAMI residentes en Capital debieron ser atendidos en Provincia", escribó la titular de la obra social de los jubilados en la red del pajarito.

Al siempre cauto Quirós no le quedó otra que referirse sobre el tema hace unos horas, al encabezar el reporte de los viernes sobre el coronavirus. “Es un tema de la autonomía que tienen las obras sociales de decidir sus contratos con clínicas y sanatorios del Área Metropolitana, así que es algo que el PAMI debería explicar”, declaró el ministro porteño, para luego afirmar que los dichos del Presidente habían sido ciertos.

Continuará. ¿O no? El tiempo dirá.

De las historias pasadas, ya no me aturde saber

Lo que tantas veces se había insinuado tras más de cuatro meses de negociación, se terminó confirmando de madrugada. Pero no porque haya sido una decisión trasnochada, sino porque la diferencia horaria con el afuera puso a la noche como testigo del cierre de un acuerdo con los tres grandes grupos de bonistas que aleja a Argentina del default.

De las historias pasadas, ya no lo aturde saber a Martín Guzmán. Aplaudido por propios, y algunos ajenos, en público y privado en los últimos días, el ministro de Economía tiene ahora por delante otra ardua tarea: definir un nuevo programa con el FMI luego de dar por terminado el stand by firmado por Mauricio Macri.

Todo sin dejar de lado un día a día que está siendo cada día más complejo durante la pandemia, con aumentos anunciados para septiembre en distintos rubros y mucha gente sin trabajo o con ingresos mínimos, y un post que muchos imaginan todavía más apocalíptico después de la caída masiva de las economías a lo largo del globo.

No me sirven las palabras

"Ladrona de la Nación Argentina". Cinco palabras que aparecían juntas en algún momento del 17 de mayo cuando se buscaba Cristina Fernández de Kirchner en Google. La actual vicepresidente realizó este jueves una presentación judicial contra el gigante de Internet.

"Cuando las mentiras y difamaciones se disparan desde plataformas masivas, su circulación no tiene límites, no se puede detener y el daño que ocasionan a los difamados pareciera ser incalculable", advirtió la ex Presidenta, dando cuenta que ya no le sirven las palabras de disculpas y que va por más.

Idea que continuó en la misma publicación: "La acción judicial también pretende plantear una cuestión compleja y profunda, propia de los tiempos que corren: ¿Existe algún tipo de defensa para las personas que resultan víctimas de este tipo de acciones perpetradas por un gigante informático como Google?".

Al tratarse de un tema judicial, y teniendo en cuenta los antecedentes, aquí también la cuestión parece que irá para largo y contará con varios capítulos.

Anclado en 1990

A poco menos de un mes de cumplirse 30 años del atentado a la AMIA, otra explosión tuvo en vilo al mundo esta semana. Al menos 154 personas fallecieron en Beirut y más 5.000 resultaron heridas por una detonación en la capital de El Líbano.

Se sabe que la causa de tamaña destrucción fue el nitrato de amonio almacenado en el puerto. Pero aún no está claro por qué explotó el químico. Michel Aoun, presidente del Líbano expresó este viernes que no descarta la posibilidad de una "intervención externa" en la explosión, aunque la principal hipótesis es que fueron provocadas por el mal almacenamiento del material explosivo.

El gobernador de Beirut, Marwan Aboud, dijo el miércoles que la mitad de la ciudad había sido dañada y que se esperaba que el costo financiero de los daños superase los 3.000 millones de dólares.

Sueles dejarme solo (y sin respuesta)

La Corte Suprema rechazó este jueves el planteo de Luis D’Elía contra la condena de tres años y medio de prisión que se le impuso por la toma de una comisaría en La Boca, hecho que tuvo lugar en 2004 y por el que fue detenido en febrero del año pasado.

Con esta resolución, al dirigente que cumple prisión domiciliaria después de haber estado internado por tener coronavirus no le quedan recursos pendientes y la condena, firme. Solo y sin respuesta, se podría decir.

El dictamen fue firmada en forma unánime por todos los miembros del máximo tribunal, es decir, el presidente Carlos Rosenkrantz y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

Nada más queda

Quien fuera uno de los hombres más poderosos de su país, esta semana tuvo que marcharse por la puerta de atrás y hay quienes creen que está escondido en un exclusivo hotel de la millonaria Abu Dhabi, luego de que también se dijera que había escapado a República Dominicana, donde solía pasar sus temporadas de descanso.

Nada más queda, o poco le queda, al rey emérito de España Juan Carlos I del prestigio que alguna vez tuvo por defender la incipiente democracia. Amantes despechadas, denuncias de corrupción y caderas rotas en temporadas de caza mediante, hoy su imagen pública es otra.

Voces que se agitan

Tras la aprobación de la ley de Teletrabajo no tardaron en aparecer las voces que se agitan en su contra. Una de ellas fue la de Mario Pergolini, quien desde los micrófonos de Vorterix, criticó la iniciativa y llamó "imbéciles" a los legisladores que votaron a favor.

"En serio, son un grupo de imbéciles. Ya a esta altura creo que son hijos de puta en lugar de imbéciles. La verdad: hacen todo lo posible para que la gente no dé trabajo”, dijo quien también ostenta el cargo de vicepresidente de Boca.

Pero no fue el único hombre de los medios que se mostró en contra. En una charla radial con Pergolini, Jorge Lanata resumió que la normativa le parecía "un delirio absoluto".

La respuesta política no tardó en llegar y fue con un 2x1 de los Recalde. Mariano, el senador, señaló que "las críticas a la ley son una cultura de los empresarios” y expresó que “lo que más les molesta no es una cuestión económica, sino que tiene que ver con que el trabajador tiene más potestades dentro de su trabajo”. Y Héctor, el abogado laboralista e integrante del director de YPF, agregó que “estuvo muy desubicado y no hay que darle mucha entidad. En pensamientos como el de Pergolini hay gorilismo”.

Una eternidad esperé este instante

Aunque todavía falta un montón para el verano, el calorcito de los últimos días hizo que más de uno soñara con un enero o febrero con las patitas en la orilla y disfrutando de las bondades de las playas argentinas.

Pero, si se toman como guía las últimas declaraciones de Daniel Gollán, el ministro de Salud bonaerense, la idea fija deberá quedar en el campo de los deseos. Y no sólo por las dificultades económicas previamente citadas.

Por más que se espere una eternidad este instante de las olas y el viento, desde Provincia pusieron este jueves en duda la viabilidad de la temporada de verano. “Es inimaginable que si no tenemos vacuna vayan cientos de miles de porteños y bonaerenses a la Costa”, dijo Gollán.

No hay nada mejor que casa

Nadie podrá asegurar que los 7.513 infectados y los 116 muertos por coronavirus informados anoche por el Ministerio de Salud van a ser menos hoy o mañana. Ya de por sí este viernes temprano se sumaron otros 40 fallecidos.

Al borde de los 230 mil positivos, cifra que se alcanzará seguramente en el reporte de esta noche, y con 4.251 decesos desde el inicio de la pandemia el no hay nada mejor que casa poco a poco fue quedando atrás en el clamor popular y las cifras altas se mezclan con el hartazgo social y la necesidad de salir y convivir con el virus.

Afuera el mundo sigue

Canción animal está cumpliendo 30 años este 7 de agosto. Por si alguno todavía no se dio cuenta más allá de los videos que cierran cada uno de los temas, la nota entera es un homenaje al disco de Soda Stereo. El párrafo inicial y cada uno de los subtítulos están tomados de las letras de las 10 canciones que a lo largo de 41:37 minutos le cambiaron la vida a más de uno y aún hoy siguen vigentes para muchos. Feliz cumpleaños Canción animal. Afuera el mundo sigue.