Sin un plan definido "hasta marzo", según el plazo que puso el presidente Alberto Fernández, el país entró desde la asunción del nuevo gobierno en un escenario que podría definirse de "ajuste cuidado", para jugar con el programa de precios que se negocia por estas horas. Como diría un ex candidato a gobernador bonaerense, "yo tengo un plan", pero no lo explico.

El Presidente asumió en un país sin margen de acción: no hay crédito para tomar deuda y no se puede emitir, ni tampoco descuidar el equilibrio fiscal, en el marco de la discusión que se plantea frente al Fondo Monetario Internacional (FMI). De ahí que, con el fin de "atender las urgencias" y "empezar por los últimos para que cuando haya bonanza alcance a todos", apeló a conocidos recursos de financiamiento y redistribución: impuestos a las exportaciones y a la compra de dólares para lograr el ingreso necesario con el que costear los fondos extra para jubilados de la mínima y beneficiarios de planes sociales, y un plan contra el hambre que ya comenzó, pero que aún no se ha extendido a nivel nacional.

También se congelaron todos los aumentos, desde la nafta -irónicamente, también uno de impuestos- hasta el transporte, pasando por los servicios de luz, agua y gas. Al mismo tiempo, se anunciarán créditos para las empresas y se sigue bajando la tasa de interés.

El esquema genera cierto alivio, aunque las dudas respecto de su futuro son grandes y la falta de un plan establecido -desde el Ejecutivo aseguran que no se puede definir nada sin saber cómo será la nueva relación con la deuda externa- suman incertidumbre.

¿Qué pasará en marzo, cuando terminen todos los congelamientos? ¿Volverán los subsidios a ser una masa de difícil salida sin un ajuste brutal? ¿Cuál es la fórmula para calcular los futuros aumentos a jubilados? ¿Cómo se van a negociar las paritarias, que ya tuvieron un adelanto decretado por Macri y otro por el nuevo gobierno?

Hasta aquí, el esquema no difiere mucho -excepto en la forma de financiarse- de lo hecho por Mauricio Macri durante 2019, mientras buscaba ganar las elecciones. Un alivio breve y necesario, pero que no tapa el bosque...