El Gobierno de Javier Milei creó el plan "Ver para ser libres" que busca mejorar el acceso la salud visual infantil

El Gobierno puso en marcha este jueves el programa "Ver para ser libres", una iniciativa impulsada por el Ministerio de Capital Humano que busca garantizar el acceso a la salud visual de niños y adolescentes en contextos vulnerables de Argentina.

La medida fue oficializada mediante esta madrugada a través de la Resolución 117/2026, publicada en el Boletín Oficial. El plan está dirigido a menores de entre 6 y 17 años que se encuentren escolarizados y residan principalmente en zonas rurales y periurbanas.





El objetivo principal de la normativa es brindar diagnóstico, prevención y tratamiento oftalmológico oportuno, con el fin de mejorar sus trayectorias educativas y su integración social.

Según indica el texto oficial, la iniciativa apunta a reducir una brecha estructural: el acceso limitado a controles visuales en comunidades alejadas o con escasos recursos. Esta situación impacta directamente en el rendimiento escolar y en las oportunidades futuras de los niños y adolescentes.

La resolución, que lleva la firma de Juan Bautista Ordoñez, titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que tendrá un rol central en la implementación del programa a través de la Subsecretaría de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano.

Entre sus funciones, el área de aplicación deberá coordinar acciones con provincias, municipios y comunas, además de dictar normas complementarias y supervisar la ejecución del programa en todo el territorio nacional. El financiamiento será cubierto con partidas presupuestarias ya asignadas.

La medida se basa en un diagnóstico técnico que detectó la falta de acceso a servicios oftalmológicos en sectores vulnerables, especialmente en regiones con baja densidad poblacional y dificultades de transporte. Ante este escenario, el Estado busca fortalecer la presencia territorial y garantizar el acceso equitativo a la salud.

Por último, desde el Gobierno remarcaron que la salud visual es un factor clave para el desarrollo integral, ya que influye tanto en el aprendizaje como en la inclusión social y laboral a futuro. Por eso, el programa se articula con políticas educativas y sanitarias para asegurar su impacto a largo plazo.