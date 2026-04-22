La Justicia confirmó que Adorni abonó casi 9000 dólares para alojarse en dos hoteles de Aruba

Continúa la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La Justicia certificó que el funcionario abonó casi 9000 dólares por su estadía en dos hoteles en Aruba.

De acuerdo a lo que surge en la investigación que lleva el fiscal Gerardo Pollicita, Adorni pagó 8874 dólares por su alojamiento en dos hoteles durante su viaje a Aruba entre fines de diciembre de 2024 y principios de enero de 2025.

Lo hizo para hospedarse en el Embassy Suites Hilton Aruba Beach entre el 29 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025 (con régimen de desayuno), y luego en el Divi Dutch Village Resort del 3 al 9 de enero de 2025.

A esta cifra hay que sumarle 5800 dólares correspondientes a los pasajes aéreos, que pagó en dólares y en efectivo.

En el expediente también figura que el funcionario viajó junto a su familia y compró los tickets a la empresa Latam. El valor informado fue de 1450 dólares por persona, con lo que llegó a la cifra de 5800.

El total de todo el viaje entre hospedaje y pasajes de avión sube a U$S14.696.