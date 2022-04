Podría tratarse del primer fantasma real grabado por Netflix, aunque todavía no se comprobó si realmente se trata de uno real, o si simplemente fue algún truco o edición de la producción.

El presunto fantasma aparece en la serie de Pablo Escobar, por lo que muchos señalan que no se trataría de un truco publicitario, ya que la serie no lo necesita. La historia del narcotraficante ha sido interpretada en diversas plataformas, alrededor de todo Latinoamérica.

Luego de que en 2012 se estrenara la serie " Pablo Escobar: el patrón del mal" en Netflix, la conocida historia se volvió aún más popular, alcanzando enormes audiencias, de distintos países del mundo. El narcotraficante se volvió una especie de icono a nivel global.

La polémica sombra que aparece en la serie de Pablo Escobar asustó a varios.

Esta vez, el nombre " Pablo Escobar" se convirtió en tendencia por algo ajeno a su historia. Luego de diez años del lanzamiento oficial de Netflix, un usuario de TikTok aseguró que en uno de los capítulos de la serie, en donde se muestran los primeros años de Escobar, con su familia y el lugar donde creció, se alcanza a ver un fantasma.

"Esta escena está grabada en donde murió Pablo Escobar", comenzó relatando en el video viral, el usuario bajo el nombre "Zoser147", y agregó: "Mirad lo que ocurre", mientras señalaba el techo de la casa.

El video rápidamente superó el millón de visitas, y los usuarios de la red social del momento resultaron anonadados: "Me asusta muchísimo", "No lo puedo creer, es verdad. Ya lo comprobé", "Sí, es verdad. Hay que ponerle mucha atención, porque si no, no se ve", "Es cierto. Lo busqué y es verdad, sale la silueta de una persona caminando".

La gran mayoría de los usuarios indicaron que se trataba del fantasma de Pablo Escobar: "Esa alma no descansará nunca", "Ahí va el patrón caminando", "Pablo está viendo si el actor lo representa bien", fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, un usuario indicó el momento exacto para que todos puedan ir a verlo: "Rayos, ¡es verdad! Me tuve que ver el capítulo entero, y aparece en el primer capítulo, minuto 38:34. Tienen que ver el capítulo varias veces para poder verlo", escribió sorprendido.

Pese a las detalladas indicaciones, algunos internautas comentaron que no pudieron ver el supuesto fantasma, e incluso indicaron que desde la página de Youtube, la posible sombra de Pablo Escobar tampoco se alcanza a ver.

Son muchos los que creen que no fue adrede, ni se trató de algún efecto especial. Sin embargo, será una duda casi imposible de responder, ya que desde la producción de la serie probablemente no salga ningún comentario al respecto.