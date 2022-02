En los últimos años, nos hemos acostumbrado no solo a manejar el término OVNI (objeto volador no identificado), sino también OSNI (objeto submarino no identificado). Hay un punto medio en que estos extraños aparatos suben a la superficie y permiten ser vistos durante algunos minutos. Esto es exactamente lo que le pasó a una familia chilena el 17 de febrero de 2002. Se encontraban en el sector de San Gregorio, a unos 120 kilómetros de Punta Arenas, cuando de repente, de la nada, un enorme tubo gris de enormes dimensiones, apareció frente a sus ojos.

El episodio ocurrió muy cerca del mítico kilómetro 50, un sitio conocido justamente por el continuo avistamiento de este tipo de rarezas. Es un sitio ubicado entre Punta Arenas ( Chile) y Rio Gallegos (Argentina). Hasta el día de hoy, nunca se pudo explicar el episodio. Se descartó que fueran plataformas petroleras, barcos de gran porte o ejercicios militares en la zona. Tampoco se pudo establecer si estamos ante un fenómeno meteorológico.

.

Si bien se estudia como un "OSNI", la familia nunca aseguró que “eso” viniese de las profundidades del mar. Tampoco se repitió en el tiempo. Los testigos aseguraron además, que en el momento pudieron escuchar una especie de “ruido blanco”, que no era viento, mientras poco a poco comenzó a desplazarse emitiendo destellos. En ese momento, aterrados, tomaron la cámara y volvieron rápidamente a Punta Arenas.

Un par de semanas después, las imágenes fueron dadas a conocer a través de algunos medios de comunicación. A partir de ello, se entregaron una serie de hipótesis para explicar su origen, sin embargo, ninguna fue lo suficientemente categórica y el episodio continúa sin explicación.

.

Mirá el impresionante video: