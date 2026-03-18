Trump prepara la verdad: el sitio "aliens.gov" ya es oficial y se termina el secreto

El Gobierno de Estados Unidos registró oficialmente el dominio aliens.gov, en un movimiento que confirma el plan de Donald Trump para desclasificar archivos secretos sobre vida extraterrestre. El registro fue realizado por la Oficina Ejecutiva del Presidente este miércoles 18 de marzo de 2026, según confirmaron fuentes de monitoreo digital.

La creación de este sitio web oficial llega apenas un mes después de que Donald Trump ordenara a todas las agencias federales identificar y preparar la publicación de documentos vinculados a OVNIs y FANI (Fenómenos Aéreos No Identificados). El objetivo de la Casa Blanca es centralizar toda la información histórica que el Pentágono mantuvo bajo llave durante décadas.

¿Qué habrá en el nuevo sitio oficial?

Aunque el dominio aliens.gov todavía no tiene contenido activo, se espera que funcione como una base de datos abierta al público. La orden de Trump incluye no solo registros de avistamientos, sino también informes de inteligencia sobre tecnología no humana y encuentros cercanos que fueron documentados por militares estadounidenses.

El Presidente afirmó que la transparencia en este asunto es "importante y necesaria" para los ciudadanos. Este paso administrativo es la señal más clara de que la administración republicana busca cumplir con su promesa de campaña de revelar "la verdad" sobre los fenómenos espaciales que generan intriga mundial.

El misterio de la desclasificación total

A pesar del registro, la Casa Blanca mantiene silencio sobre la fecha exacta en la que el sitio estará operativo. La comunidad científica y los investigadores de fenómenos espaciales aguardan con expectativa, ya que sería la primera vez en la historia que un gobierno dedica un portal oficial gubernamental exclusivamente al fenómeno alien.

Por ahora, el registro del dominio es el primer eslabón de una cadena de publicaciones que promete sacudir la política y la ciencia global. Se espera que en las próximas semanas el sitio comience a mostrar los primeros cables desclasificados del Pentágono y la CIA.