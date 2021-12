La siguiente historia ocurrió en las proximidades del Cerro Paulino, en Balcarce, Provincia de Buenos Aires. Por un camino de tierra que nace en el kilómetro 60 de la ruta nacional 226 viajaba nuestra entrevistada Luciana Vismara, para realizar una producción de fotos sin imaginarse que estaba por vivir un evento extraordinario.

"Era algo negro y se veía algo rojo en el interior, pero en una milésima de segundo se escondió entre las nubes”, expresó Luciana Vismara.

La joven, oriunda de la localidad de Pilar, en la zona norte de Buenos Aires, pensó que al llegar ahí pasaría un fin de semana normal, en el que lograría mezclar trabajo y algo de tranquilidad.

En dialogo con Crónica, Luciana relató que: “Yo estaba buscando lugar para una producción de fotos -fabrica Sweaters- y hacía 3 horas que estaba buscando locación, fotografiando y filmando. Cuando le estaba sacando la foto al Cerro Paulino me di cuenta que estaba eso, disparé la foto y levanté la mirada era algo negro y se veía algo rojo en el interior, pero en una milésima de segundo se escondió entre las nubes”, aseguró.

El avistaje tuvo lugar en el Cerro Paulino ( Provincia de Buenos Aires).

El episodio no pasó desapercibido para la testigo ya que no es la primera vez que observa algo así: “La primera fue una tardecita cuando estaba pescando en un arroyo por San Agustín ahí cerca. Eso está a 5 km por la ruta 55 antes de llegar a Balcarce. A raíz de esto me fijé se había salido algo en las noticias si alguien lo habría visto también y no salió nada, pero encontré una noticia vieja que me pareció interesante. Lo que yo vi no lo puedo comparar con algo. Es raro”.

Cuando le consultamos sobre si conoce a otra persona que pasó algo similar, nos cuenta que “a un amigo en San Agustín donde yo vi esa vez. Estaba pescando a la noche y tuvo uno arriba 10 minutos, era un platillo gigante lleno de luces dice que casi se muere del susto”, concluyó.

Antecedentes de avistamiento de ovnis

Según pudo averiguar este medio, la región de Balcarce es un lugar conocido como una “zona ventana”, ya que es común ver como este tipo de objetos voladores no identificados que se desplazan en el cielo. Hay que tener en cuenta que estadísticamente la provincia de Buenos Aires es la que más reportes se realizan desde 1947 hasta la fecha.

A principios del año 2018, una experiencia similar ocurrió sobre esa ruta 55. Un día, entre las 20.30 y las 21.30, mientras una persona volvía en auto desde La Plata con dirección a Balcarce vivió una experiencia inquietante. Dos objetos, uno grande y luminoso como el lucero, volaban a media altura al oeste del observador. “A la más grande la vi hasta Balcarce, aparecía y desaparecía formando una pequeña nube”, relató a los investigadores locales.

Antes en el tiempo, una mujer de nombre Carla Regis, de profesión Técnica Mecánico Aeronáutico, mientras vacacionaba con su familia logró fotografiar en la zona otro aparato discoidal en la misma zona. Ocurrió el 13 de enero del 2015.

