La presencia de ovnis, extraterrestres u otros tipos de formas vivientes que rayan lo paranormal siguen siendo una materia de investigación y de asombro para aquellos amantes de estas actividades, además de dejar historias para contar al mundo.

Una de esas historias llegó de boca de la conductora Julieta Prandi, quien sorprendió a todos sus compañeros en el programa "Es por Ahí" (emitido por América TV) al revelar la experiencia paranormal que vivió con extraterrestres en el cerro Uritorco (provincia de Córdoba), lugar que visitó en el verano de 2019, justo unos meses antes de la pandemia del coronavirus.

Se sabe que el cerro Uritorco, ubicado en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, es una zona en la que abundan los mitos sobre ovnis, de hecho, tanto habitantes del lugar como turistas aseguran haber tenido encuentros paranormales con estos seres, e incluso Prandi se animó a contar su experiencia en vivo.

En el verano de 2019, la conductora viajó a Córdoba para hacer una temporada de teatro, pero antes de volver a Buenos Aires, supo que tenía que visitar el cerro Uritorco. "Quizás tiene que ver con la predisposición, con esto de meditar... Desde chiquita que estoy esperando verlos. Creo fervientemente, pero nunca había tenido ningún tipo de contacto", comenzó.

Julieta Prandi: ¿Qué pasó en Córdoba?

"Yo fui de día. Éramos cuatro más el guía, nadie más. Fue toda una experiencia maravillosa. Te levantás tipo 4 y media de la madrugada para subir a la cima. Entonces fuimos todos siguiendo al guía, caminando. No es fácil, porque el camino es bastante sinuoso, tenés que ir trepando rocas con unos palos y hace muchísimo frío", continuó Prandi.

Mientras Julieta caminaba, escuchó unos ruidos muy extraños en el camino. "De pronto empiezo a sentir atrás mío pasos clavados en la tierra. Yo frenaba, me daba vuelta, seguía caminando... Y los otros no los escuchaban, los escuchaba yo. El guía, que está acostumbradísimo, me decía: 'Sí, están aca'. Bajé del cerro Uritorco vibrando distinta, con una consciencia, creyendo en mí, como más segura", aseguró la conductora.

Al bajar del cerro Uritorco, Julieta sintió la necesidad de comprarle un cuarzo a un vendedor de un puesto que estaba allí. Fue entonces cuando el hombre le dijo unas palabras que la impactaron para siempre. "Me acerqué a uno y digo 'quiero un cuarzo'. Parece una pavada, pero el tipo me dice '¿para qué lo querés?'", comenzó.

"Le digo 'no sé' y me dice 'mirá, si vos bajaste del cerro Uritorco y ahora querés un cuarzo, yo te felicito, porque significa que algo pasó ahí arriba. Los que sabemos, sabemos que algo muy fuerte se viene y solamente aquellos que tengan el cuarzo van a estar bien protegidos'", cerró la periodista.