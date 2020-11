Por Jorge Fernández Gentile

Los perros vienen, por lejos, a la cabeza entre los animales domésticos preferidos por el género humano, que los adoptan como mascotas y mucho más, hasta el punto de considerarlos "el mejor amigo...". Hay pocas dudas al respecto, las estadísticas lo avalan y nadie les quita ese mérito a los muy variados canes. Sin embargo, los gatos son los que les siguen en segundo lugar entre las preferencias de mujeres y hombres para tenerlos como compañeros para convivir en sus hogares.

Aunque, bueno es recalcarlo, esos felinos domesticados muestran notorias diferencias respecto de los pichichos, que son sus más cercanos competidores por el cariño de sus "amos". Sin embargo, según recientes investigaciones, el gato no siempre ha estado junto a la raza humana. Sus características físicas y sus habilidades ocultas y sobrenaturales hacen de este animal algo mucho más que un simple felino doméstico, pariente no tan cercano de fieras como leones, panteras, tigres, pumas, leopardos y guepardos o chitas, y de algunos otros animales de ese subtipo de especie.

Al parecer, los gatos domésticos, en sus diferentes variables, fueron traídos a este mundo por seres superiores ¿Por qué razón están entonces aquí? ¿De dónde provienen? ¿Hay que preocuparse por tenerlos cerca? Si se toma un pormenorizado informe publicado tiempo atrás en varios sitios y con las últimas actualizaciones efectuadas por científicos de la Universidad de El Cairo, se puede analizar el extraño misterio que envuelve la teoría de que los gatos pueden tener un origen extraterrestre y que están en la Tierra cumpliendo una especie de cometido, que llevan adelante desde su mismo arribo, aunque se desconocen esos fundamentos.

Existe la teoría de que los gatos pueden tener un origen extraterrestre.

Llevan poco tiempo

¿Acaso estamos hablando de gatos alienígenas? Es probable que así sea. Si se toman como base los registros sobre la existencia de felinos en la Tierra, estos datan desde el antiguo Egipto, es decir, antes de esas épocas no aparece registro de esta especie animal, como sí lo existe de casi todas. Al parecer, los gatos habrían aparecido en el planeta justo en esta época, en la que estas antiguas pero avanzadas civilizaciones, muy probablemente con la ayuda de extraterrestres, construyeron las pirámides, lo que parece haber sido su etapa de mayor apogeo.

Antes del antiguo Egipto no aparece registro de esta especie animal.

Se sabe que en el antiguo Egipto los gatos eran adorados como dioses y que el trato que recibían era de privilegio absoluto, muy distinto al de las demás especies, que eran tratadas efectivamente como animales. Parecían ser, para estas antiguas civilizaciones, unos seres especiales que recién estaban conociendo y que por alguna razón debían tratar con sumo cuidado y enorme respeto. Según información suministrada por Ryan Haupt, paleontólogo de la Universidad de Wyoming, los gatos modernos fueron estudiados para determinar su origen, lo que lo llevó a concluir que estos animales aparecieron en Egipto hace miles de años. En los datos encontrados en registros de leyes del antiguo imperio se detectó que para esa sociedad estaba prohibido exportar gatos domésticos, lo que parece explicar por qué estos animales no aparecieron en otras sociedades sino hasta miles de años después, cuando, por alguna razón, se les abrió el camino para salir de las orillas del río Nilo.

Privilegios en Egipto

Para aquella civilización egipcia, tan avanzada por entonces, los gatos eran dioses, ya que se cree que fueron ingresados a esta sociedad por seres superiores que no sólo ayudaron a la humanidad con conocimiento tecnológico y científico, sino que también les entregaron estos animales específicamente "diseñados" para servir de compañía y permanente recuerdo de esa visita de seres de otros mundos o de otros planos a esas tierras ubicadas al norte de la actual África. Quizá así se pueda entender que cuando un gato moría allí, era tratado como la pérdida de un familiar y se producía un duelo por su fallecimiento. Así, eran embalsamados y enterrados con muchos atuendos de lujo y riqueza, según la importancia de la familia a la que pertenecía. Los gatos eran enterrados en importantes cementerios a la orilla del Nilo y quien matara a un felino de esas características debía enfrentar la pena de muerte por las leyes egipcias. Demasiado reconocimiento para una simple mascota, que, al fin y al cabo, es un animal independiente que no suele reconocer demasiado a su dueño, aunque sí es muy sociable si se lo acostumbra de chiquito y que, a su manera, se suele mostrar muy cariñoso.

La existencia de felinos en la Tierra datan desde el antiguo Egipto.

De otros mundos

Los gatos no eran solamente regalos divinos entregados por entidades superiores; también existían estos seres que tenían forma de gato, como la diosa Bastet, que se asemejaba a una felina y representaba la alegría y el amor. También se puede ver en varias escrituras antiguas al dios Sol, Ra, representado con forma de gato y con un cuchillo en la mano. Todo esto permite descifrar que quienes les entregaron los gatos a los egipcios, en realidad, bien les pudieron estar dando un pequeño retrato de ellos mismos, tal y como hoy los humanos tratamos de diseñar máquinas y robots a nuestra imagen y semejanza.

¿Copia de los "grises"?

Si uno se fija en el rostro de un gato tirando sus orejas hacia atrás, se podrá ver que existe una similitud con el rostro que se ve en distintos retratos e imágenes de los llamados seres grises. Si tenés un gato, hacé la prueba y fijate cómo se ven grandes ojos curvos en una cabeza inclinadamente ovalada y una boca pequeña, que coinciden con las de estos seres que cohabitan el planeta, y que además realimentarían la premisa de que todos somos extraterrestres.

Los egipcios adoraban a los gatos.

¿Antigravitacionales?

Todos los hemos visto a los felinos en general y a los gatos domesticados en particular hacer piruetas difíciles de conseguir. Es que poseen una habilidad especial que les permite desafiar la gravedad, de igual manera como muchas veces hemos visto realizar piruetas a esas extrañas naves extraterrestres. Esto explicaría por qué pueden caer desde grandes alturas y sobrevivir, algo imposible para muchísimos otros animales. De igual manera, también tienen una enorme capacidad trepadora, y puedan pegar arriesgados saltos que se presuponen imposibles. Los investigadores han evaluado con detenimiento el brusco descenso de la caída de un gato y no alcanzan a encontrar explicación a esa habilidad sobrenatural que les permite manipular las leyes más esenciales de la física para caer como si la gravedad no les afectara en lo más mínimo.

Está visto que estos animales de la raza felina no son iguales al resto, son especiales y tienen un diseño increíblemente peculiar que fue traído a la Tierra para alguna función específica que los obliga a estar al lado de hombres y mujeres, escuchando y mirando todo cuánto hacen. Comienza a ser cada día más evaluada como una probabilidad: ¿acaso reportan de alguna manera esa información? Tal vez esto resulte una presunción equivocada o nunca se llegue a saber fehacientemente qué hacen, aunque, en ese aspecto, los científicos continúan estudiándolos e intentando desentrañar o por lo menos hallar una forma de comunicación con ellos; por ejemplo, entender el motivo de su ronroneo. Lo que no invalida que, al igual que los seres humanos y con tantas evidencias a la vista, se pueda dejar constancia de que algo o alguien los depositó en la Tierra y que sus orígenes están muy lejos de este mundo.