Muchos vecinos de la localidad de Villa María, ubicada en el centro de la provincia de Córdoba, vieron el martes al mediodía un objeto volador no identificado. Y nos remitimos a la definición, fue un OVNI, porque hasta el momento no se sabe a ciencia qué era la extraña esfera.

A pesar de que las imágenes no sean muy nítidas y que quien las grabó se hubiese encontrado a varios kilómetros de distancia de donde se vio al objeto volador no identificado, hagamos el ejercicio de tratar de resolver el misterio: un drone no parece ser, no son ve ningún tipo de hélice o las luces típicas que marcan los niveles de batería. Ahora bien, ¿podría ser un globo?, en este punto debemos remitirnos al relato de los testigos, que describieron una dirección y una velocidad constante, como si tuviera impulso.

El OVNI fue avistado en Villa María.

Cabe señalar que, a diferencia de otros casos de avistamiento de ovnis, en esta oportunidad fue más de un vecino el que capturó con su mirada y con la cámara de su celular al objeto volador no identificado. Asimismo, los testigos aseguraron que lo que sus ojos veían era verdadero.

¿Es una nave extraterrestre?

No podemos asegurar que la extraña esfera sea una nave extraterrestre con seres inteligentes en su interior, tampoco podemos decir que es un aparato de alguna clase de origen desconocido, la información concreta es que cruzó el cielo, interesó a un montón de gente y merece ser estudiado.

Mirá las imágenes en video:

Villa María no se encuentra muy alejado del célebre paraje "favorito" de los extraterrestres, Capilla del Monte, donde más de un cordobés o visitante de otra provincia o país aseguró haber visto un OVNI desde el Cerro Uritorco, el pico más alto de la cadena montañosa de las Sierras Chicas.

Personas de todo el mundo se acercaron a la localidad cordobesa situada en el Valle de la Punilla para ver en persona las extrañas luces fluorecentes y de formas circulares que muchos dicen ver a menudo desde los 1979 metros de altura sobre el nivel del mar que posee el cerro. O incluso, desde la base y otros puntos de esa mítica ciudad.

En Capilla del Monte, ciudad donde se encuentra el cerro Uritorco, se multiplican las historias de personas que dicen haber visto un OVNI o un extraterrestre.

En diálogo con Clarín, la secretaria de Turismo y Deporte de Capilla del Monte, Gabriela del Río, afirmó que “el Cerro Uritorco es considerado uno de los centros energéticos más importantes de la Argentina, al que se le atribuyen bondades místicas y curativas, que ya fueron veneradas por los pueblos precolombinos".

Y añadió: "Parece que hubiera más estrellas, y hay quienes afirman haber visto OVNIS. Yo he visto luces, pero no puedo decir si era un fenómeno natural o un objeto volador no identificado".