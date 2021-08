Por Prof. Antonio Las Heras (*)

La Parapsicología es aquella disciplina humanística que tiene por objeto de estudio a esa función netamente humana por medio de la cual nos comunicamos sin intervención de los cinco sentidos (fenómenos extrasensoriales) y actuamos en el mundo exterior sin intervención de la fuerza muscular (fenómenos psikinéticos)”, así es la definición en el Documento de Buenos Aires, tras deliberaciones durante el Primer Congreso Argentino de Parapsicología, reunido en septiembre de 1981 y este año se cumplen 40 años.

Aunque en la mayoría de las personas rara vez se manifiesta, este factor parapsicológico es una inusual forma de manifestación que habita en la naturaleza de los seres humanos.

Lo parapsicológico hace a la esencia de la especie humana. Es por esto que en su momento, el Premio Nobel de Medicina prof. Dr. Alexis Cartel en su obra “La Incógnita del Hombre” indicó: `El estudio de la Metapsíquica (Parapsicología) no difiere del de la Psicología o la Fisiología. Los científicos no deben alarmarse por su apariencia no ortodoxa. No se pueden desdeñar los hechos por que parezcan extraños; por el contrario, deben estudiarse...”.

Así, ¿cuales son las características que definen a esta fenomenología en sí misma? Las investigaciones que, en laboratorio, hemos hecho los parapsicólogos en el mundo permiten presentar una serie de sorprendentes aspectos:

1. La actividad parapsicológica es indiferente a la distancia y a cualquier tipo de límite material. Para la fenomenología extrasensorial (clarividencia, telepatía y precognición) no existen barreras conocidas. Se produce aunque se introduzca al dotado o paragnosta (emisor) en una cápsula de plomo (que aísla de la radiactividad) o en una jaula de Faraday (donde no llegan ondas radiales y televisivas).

2. Es independiente de la cantidad de sujetos intervinientes; no varía si se aumenta o disminuye el número de sujetos participantes en una experiencia. Lo que permanece inalterable es la intensidad del suceso y el condicionamiento psicológico varía si se van sumando personas al experimento.

3. Depende de las características de personalidad del sujeto. Según comprobadas experiencias, la captación y transmisión de orden extra sensorial se producen con mayor facilidad en individuos extravertidos. También se vincula íntimamente a condicionamientos psicológicos que cada persona presenta.

4. Es independiente de variables físicas y fisiológicas. Se transmite de manera por la que accede tanto contenidos inconscientes como a la conciencia. Se vale del sistema nervioso como agente transmisor, pero no radica el origen que ocasiona el hecho extrasensorial. Por eso el factor parapsicológico es de naturaleza “no física” e interactúa con lo físico como en fenómenos psikinéticos (polterteist y fantasmogénesis).

5. Tiene independencia de acción. Actúa espontáneamente. Se manifiesta sin que la persona lo desee, necesariamente, en forma consciente. Suele producirse en sueños, pues allí la psique está regida, en particular, por sus estratos más profundos.

6. Es independiente del tiempo. No se afecta por las limitaciones del tiempo presente. Como si este factor extiende sus brazos hacia el pasado y el futuro. Por medio de la precognición, lo extrasensorial puede describir con precisión sucesos que recién tendrán lugar en varios siglos. Ejemplos: las predicciones de Michel de Nostradamus, y en el país, vaticinios de Benjamín Solari Parravicini, gran paragnosta del siglo XX.

7. Prescinde de la materia. Al no tener vinculación con lo temporal es comprensible que tampoco esté atado a limitación física o material alguna. Esto significa que prescinde de cualquier sistema como podrían ser las ondas (en casos de emisiones sonoras) o los corpúsculos (en la transmisión de energía lumínica).

DEFINICIÓN DEL NOVILLO PAULÍ

LA CIENCIA QUE TIENE COMO OBJETO DE ESTUDIO AL ESPÍRITU

Tras esta reseña de las características de la fenomenología parapsicológica que se detalla en el texto principal y que investigamos, corresponde recordar aquello que nos enseñaba quien fuera uno de nuestros maestros en el campo de la investigación parapsicológica experimental, el Licenciado Enrique Novillo Paulí, quien dirigió el Instituto de Parapsicología de la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, que explicaba que merced a esto podía hacerse una definición más clara e inequívoca sobre cuál es el objeto de estudio de la Parapsicología.

Es así porque aquello que prescinde del tiempo, la distancia y la materia sólo puede tener una definición filosófica. Es el espíritu. La Parapsicología es, por eso mismo, la Ciencia que tiene como objeto de estudio al espíritu que es uno de los elementos constituyentes de la condición humana y es la que se ocupa de demostrar no sólo su existencia sino describir las manifestaciones y efectos que de él emanan.

(*) Doctor en Psicología Social, fi lósofo y escritor. Magister en Psicoanálisis. Pte. Asoc. Arg. Parapsicología y de la Asoc. Junguiana Argentina