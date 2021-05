Por Marcelo Peralta Martínez

Un extraño episodio acecha a un clan entero luego de que su vecino, haya utilizado su vivienda para convocar espíritus a través de la Ouija.



La situación, ocurrida en España, que rápidamente tomó conocimiento mundial se registró en una vivienda de la zona de El Cerro del Águila, cuando un joven realizó una sesión del peligroso “juego”, sin conciencia alguna de los riesgos que esto conlleva, tras aprovechar la ausencia de su vecino quien le confió las llaves de la propiedad cuando se fue unos días de vacaciones.



Así, tras la sesión comenzó el padecimiento del clan, que a pesar de convocar a expertos en fenómenos paranormales, aun sufre las consecuencias de invocar a personas del más allá.

Cómo fue todo

Una familia tipo, compuesta por una pareja y sus dos hijas, además de la descendiente de la mayor de estas, de apenas 5 años, son las únicas personas que habitan el hogar, que supo tener reparo y tranquilidad, pero que ahora no logra encontrar la paz. Según reveló la mujer del matrimonio: “Una sombra negra bastante grande se pasea, a su gusto, por la vivienda siendo el cuarto de la nena más chica el dormitorio principal las zonas preferidas por donde se la ve”.La señora confesó que desde que llegaron, pudieron percibir “cambios bruscos de temperatura y olor a podrido”. Por su parte, la madre de la menor indicó: “Mi hija me dice que ve una sombra pasar. Siempre en la misma dirección, desde el cuarto de la tía hacia el cuarto de sus abuelos”. En tanto, el padre del clan aportó el dato más escalofriante hasta ahora no mencionado. Sucede que un día, estando en el baño, siento un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, y luego, a pesar que la ducha estaba “bien caliente” y “el espejo empañado, el frío se apoderó del cuarto”.“Ahí empecé a rezar y pregunte: ¿Quién o qué está provocando este frío” y para su sorpresa, obtuvo una respuesta. Se trataba de una voz de hombre, gruesa, ronca que apenas dijo “Sí”. Más tarde, la hija adolescente de la pareja, también manifestó haber vivido la aterradora experiencia. “Fue cuando entré al cuarto de mi sobrina y comencé a escuchar ruidos. Luego un gruñido y de un momento a otro, nuestro perro salió despavorido”.

Buscando una solución

Sin lograr comprender estos hechos, la mujer decidió convocar a una amiga que según describió “es muy sensitiva” y así tratar de determinar si la “sombra” era “buena o mala”. Para sorpresa de ambas, esta “atacó a mi amiga arañándole la espalda”, explicó luego.

Ante esta violenta situación la familia decidió convocar a un grupo de expertos, quienes realizaron una investigación exhaustiva pero no lograron develar el misterio. Así las cosas, el clan aún convive con el ente que si bien no los ataca, “día y noche merodea por nuestro hogar, sin descanso”, aseguran. Un padecimiento que incluso suma a visitantes e investigadores.

INVESTIGACIÓN EXPERTOS EN ACCIÓN

El Grupo de Investigación Parapsicológico de Sevilla (GIPS) se enteró de este caso y fue hasta la finca “endemoniada”. Allí, Carmen Bravo y Lorenzo Cabezas efectuaron una investigación donde este último recibió un arañazo. Por esto, desplegaron cámaras, aparatos psicofónicos, termómetros y sensores de movimiento.

“Realizamos grabaciones de videos, audios y fotos, pero nada nos llevó a determinar qué es lo que aquí sucede”, dijo la pareja de GIPS y agregó: “al intentar comunicarnos nadie respondía. En paralelo, medimos campos magnéticos y otras energías”, comentaron, antes de abandonar estos estudios porque tras varias horas no encontraron pruebas para determinar los hechos. “Se trata de algo poderoso e imposible de comprobar, a excepción de los relatos de la familia y los ataques recibidos”, finalizaron diciendo.





CONSEJOS SI NO SABÉS, NO LO HAGAS

Casos en Santiago de Chile, Miami, Mar del Plata, las noticias sobre jóvenes -y no tanto- que se animan a “jugar” a la Ouija, o bien al también muy difundido juego de la copa, dan vueltas por el mundo y, en la mayoría de los casos, muchos terminan de la peor manera.



El hecho ocurrido en España, que se relata en la nota principal no escapó a esta regla. El tema es que, cuando los intrépidos participantes del supuesto ritual se animan a sentarse alrededor del tablero de la Ouija o bien en su versión devaluada del juego de la copa, y se imponen la idea de convocar espíritus conocidos, aunque este simple acto parezca poco improbable, hay un porcentaje de chances que, realmente, algún ente errante, pueda captar esa fuente de energía emanada por los presentes, aparecerse en el lugar, en especial si habita allí, contactarse y hasta apropiarse del cuerpo de alguno.



Sí, no estamos exagerando cuando indicamos que los peligros son elevados ante una sesión de Ouija. Para quienes no terminan de entenderlo, esa práctica está reservada a gente idónea, habitualmente personas con mediunidad, que pueden hacer contacto con seres en otros planos. Pero quien no lo sabe hacer, es difícil que lo entienda. Ahora bien ¿puede que, sin médiums presentes, igual se active esa conexión entre gente sin ese don? Sí es probable, poco posible, pero definitivamente, existe ese riesgo que, además, se está dando seguido. Por eso, nada de juegos de estas características.