Un remisero marplatense de 70 años sufrió un robo cuando llevaba a dos hombres al barrio Santa Rosa de Lima en Mar del Plata. Luego de entregarle el dinero de la recaudación, lo apuñalaron en el ojo y le patearon la cabeza.

Como consecuencia del ataque perdió totalmente la visión de su ojo derecho.

“Eran tipo 6.30 de la mañana del 24 cuando recibo el viaje de Remicoop para un cliente domiciliado en Colón al 2700. Suben dos hombres de unos 30 años y me dicen que vaya a Brown y 248. Hasta ahí todo normal, charlando pavadas y cuando llego al lugar, me hacen entrar por 248, por el terreno lindero con la Facultad. Cuando me indican la casa, siento un ruido y ahí fue cuando me rompieron la mampara. Me agarran del cuello, pidiendo la plata y le entrego todo. Cuando me suelta, me clava un puñal en el ojo”, record. Cufré.

En declaraciones al portal 0223, el remisero contó que el otro delincuente se bajó del auto corriendo y le puso un arma en la cabeza: “Cuando le doy el celular, me tira al piso y me empieza a dar patadas en la cabeza, en la espalda, riñones y piernas, mientras estaba todo ensangrentado por la herida del ojo. Me dejaron deshecho. Y luego se llevaron el auto, un Chevrolet Prisma blanco LTZ, que luego encontraron todo quemado en la Herradura”.

Para Cufre, “lo peor” iba a pasar después, cuando la agencia de remise y el dueño de la licencia no tuvo ningún tipo de miramiento hacia él.

“Tirado en el suelo, empiezo a los gritos a pedir auxilio y un grupo de vecinos, especialmente una señora, me metió en su casa y me ayudó a limpiarme las heridas. Pido un teléfono y me comunico con Remicoop, para pedirles que le avisen al titular del auto y que manden la policía y una ambulancia. Pero no hicieron nada. Tres días después vino el titular de la licencia y me dijo que `porqué no había tocado el botón antipánico´. ¡Cómo podía hacerlo si me madrugaron y me clavaron un puñal en el ojo! La verdad es que estuve casi 7 años trabajando ahí como chofer. Y la respuesta de Remicoop es dejarme tirado. Ni seguro médico me dijeron que me podían poner. No sé como voy a pagar los gastos médicos. Alguien me va a tener que compensar”, dijo el hombre.