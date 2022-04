Padres y madres de alumnos de a quinto grado de la Escuela N° 81 José Gervasio Artigas en se manifestaron en la puerta del establecimiento en 10 y 491, Villa Castells, partido de La Plata.

Reclamaron que las autoridades tomen medidas urgentes ante las denuncias de acoso sexual que sufren sus hijos, por parte de un compañero.

Según sostuvieron a raíz de lo sucedido, los nenes que asisten al turno tarde no quieren ir a clases.

"No da respuestas a nuestros reclamos y nos toma el pelo. La directora nos dijo que es normal que los chicos se toquen", dijo la mamá de una nena de 9 años al diario El Día.

Sostuvo que su hija "dejó de ir al colegio porque tiene miedo".

"Hace tres semanas el nene de quinto grado le mandó una carta diciendo que la iba a violar. Me entero porque ella me contó. Pero antes a ella le contó una amiga que se había enterado porque ese nene le dijo lo que le quería hacer a mi hija", agregó.

La mujer relató que desde ese momento comenzó a hablar con otros padres y madres. "Empezaron a conocerse más casos de chiquitos que están sufriendo por este nene de 5to. Grado y tienen miedo de ir a la escuela", dijo.

En esas conversaciones se supo que "ese nene le tocó la cola a otro chico, y a otro le mostró sus partes íntimas".

Ya son cuatro los alumnos que están sufriendo "todo esto" y que tanto los chicos como los padres "tienen miedo".

“Hay una mamá que no logra que su hijo le cuente, el chiquito llora. Así, con paciencia, va a esperar a hablar con el hijo. Mi hija no está yendo. El lunes la directora me dijo que fuera porque el nene que la amenazó no iba a ir. Pero mi hija lo vio y dejó de ir otra vez, sigue con miedo", sostuvo.

"La directora dice que no puede hacer nada porque el nene va solo, se retira solo. Y la madre es conflictiva. Como que da a entender que tiene miedo de la madre", dice la mamá.

La comunidad educativa mantuvo una reunión en el colegio de 10 y 491 para dialogar con los directivos.