Un hombre denunciado por violencia de género por su ex esposa y con prohibición de acercamiento hacia ella fue detenido este mediodía en una vivienda del barrio porteño de Villa Crespo, tras amenazar con un arma de fuego a sus hijos de 5 y 11 años y luego de que la mujer activara el botón antipánico, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió alrededor de las 12.40 de este mediodía en una casa ubicada en la calle Manuel A. Rodríguez al 2000, en dicho barrio de la ciudad de Buenos Aires.



Según informaron voceros policiales a Télam, hasta esa vivienda se desplazaron efectivos de la comisaría 15° de la Policía de la Ciudad, tras la activación del botón antipánico de una mujer que había denunciado previamente a su ex marido por violencia de género.



La denunciante se encontraba sobre la vereda y, al llegar los uniformados, les relató que su ex pareja se encontraba armada dentro del departamento con los hijos de 5 y 11 años de ambos, y que amenazaba con dispararles.



Por este motivo, la mujer les permitió el ingreso a la vivienda a los policías, quienes primero hicieron salir a los niños y luego redujeron al acusado, informaron fuentes de la fuerza.



En la casa, luego de requisarla los efectivos secuestraron una pistola calibre .22 con cargador y siete cartuchos, 300 municiones del mismo calibre, y una escopeta Acier Fin calibre 16/67, todas pertenecientes al hombre denunciado.



En tanto, el agresor fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó detenido a disposición de la Justicia.

Accionó el botón antipánico y así actuó la policía #LaPaternal pic.twitter.com/5mI1peb1rn — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 19 de febrero de 2019