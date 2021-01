Los festejos por el Año Nuevo 2020 en Mar del Plata casi terminan en tragedia y en el mismo lugar donde ocurrió el salvaje ataque a Matías Montín.

El custodio de un complejo de boliches de Playa Grande intervino en una discusión entre un grupo de pibes y golpeó salvajemente a uno de ellos, dejándolo inconsciente en el piso.

La agresión fue registrada por una persona que estaba en el lugar y grabó la brutal escena donde se ve que el patovica lo agarra por la espalda y lo tira al piso, golpeando su cabeza y quedando inconsciente.

Las imágenes fueron tomadas desde el estacionamiento de La Normandina. Javier Arrarás, de 21 años y padre de una nena, en diálogo con la prensa dijo: "Gracias a Dios caí bien y no me pasó nada, podría haber sido otra persona y me podría haber matado. Es una lástima que una persona así esté para cuidarnos. Caigo al piso y sinceramente no me acuerdo más nada. Es algo inentendible. Esa persona es un animal".