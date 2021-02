A 24 horas de conocerse el suicidio del jugador de Godoy Cruz, Santiago "Morro" García en Mendoza, otro deportista tomó esta fatídica decisión.

Se trata de Alan Joel Calabrese, que desde 2019 jugaba en el equipo de Ciervos Pampas Rugby Club, el primer club de este deporte de diversidad sexual de Latinoamérica. Incluso en las medias de sus uniformes y en la banda de sus brazos, la identificación era la bandera LGTBIQ+.

En octubre pasado, en el programa Pampita Online, Alan contó que el club lo había incentivado a terminar sus estudios secundarios y se sintió contenido.

Ciervos Pampas Rugby Club es el primer equipo con políticas de diversidad sexual de América Latina

Sin embargo, Carlos Ale, de 25 años era el mejor amigo del rugbier y aseguró que la determinación de Alan de quitarse la vida fue un "cúmulo de varias cosas" y una de ellas era que "su padre y sus hermanos nunca aceptaron su sexualidad y era algo que le pesaba".

También aseguró que "le costaba expresar sus sentimientos" y que "no estaba bajo ningún tratamiento psicológico porque no creía que lo necesitara", declaró Ale.

"Nosotros hablábamos mucho y éramos muy unidos, incluso hace algunas semanas se había quedado en mi casa, y la semana pasada le había dicho que venga de nuevo, pero no quiso.", expresó con respecto al momento que estaba atravesando Alan.

También se refirió a la mala situación laboral en la que estaba: "Hacía dos años que no encontraba trabajo. Lo discriminaban por su aspecto y su sexualidad."

"No vieron lo buena persona que era. Podía hacer lo que fuera y nadie le dio la oportunidad.", agregó su mejor amigo.

Con respecto a cómo despedirán al joven rugbier, su amigo expresó que no se tomó una determinación: "Todavía está con las pericias y no se sabe qué decisión va a tomar la familia.", concluyó el joven de 25 años.

Los clubes de rugby y las políticas de salud mental

Ale participó del equipo de rugby por un período de seis meses, y al ser indagado sobre las políticas que tomaba el Club con respecto a los problemas de salud mental de sus deportistas, el ex jugador del Ciervos Pampas expresó: "No había un profesional de la salud mental en el club, pero siempre nos apoyamos entre nosotros." y agregó que apenas podían tener un director técnico o un preparador físico, por lo que era aún más difícil que el club tenga un psicólogo.

Por otro lado, con el equipo habían participado de talleres educativos donde les hablaban de DD HH, historia y a veces hacían terapia de grupo para dialogar sobre los problemas que los aquejaban.

La carta de despedida de Alan en Instagram

"¡La sonrisa de la rica! Me encantaría que siempre me recuerden con esta sonrisa. Esa sonrisa que era la que tapaba todo el sufrimiento que venía sintiendo por dentro, yo siempre con la sonrisa encendida pero por dentro hace meses que venía Sintiendo una depresión tremenda", expresa Calabrese en el inicio de la carta que subió a su cuenta de Instagram.

"Le trataba de poner la mejor cara y la mejor onda a todo siempre, porque no quería que nada me apague pero lamentablemente hoy no aguanté más y decidí apagarme, cerrar los ojos y decir adiós!! A todas esas personas que siempre estuvieron en las buenas y en las malas les quiero decir gracias. Pero necesitaba apagarme y decirles adiós perdón por hacerlo de esta forma pero mi camino terminó acá quise pero no pude seguir. Los amo hasta siempre", concluyó en su despedida el joven rugbier de 22 años.