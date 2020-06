Por Florencia Guerrero

Cuando a Flavia Zayas una vecina le avisó que su ex vecino Iván Fernando Cáseres hacía videos en TikTok burlándose desde la cárcel, la película de terror que vivió hace poco más de un año volvió a correr frente a sus ojos. Es que el joven está detenido acusado de apuñalar 11 veces a su hija Morena para robarle una tablet, en enero del año pasado, cuando la víctima tenía sólo 7 años.

Alojado desde entonces en la Unidad Penitenciaria de Olmos a la espera del juicio, el agresor se siente libre de compartir videos bailando en esa red social, en la que a diario consigue miles de likes. "Tienen celulares para comunicarse, está bien. No me molesta que usen esa forma de contacto, pero esto de hacer videos, ponerlos en perfil público y que lo sigan dos mil personas es como que se nos ría en la cara. ¿Y si a mi hija lo ve?", se preguntó, en diálogo con Crónica, la madre de la víctima, entre la indignación y la impotencia.

"Yo todavía no pude sanar esa herida, me cuesta mucho lo que le pasó a mi familia, ver a mi hija como la vi. ¿Como va a tener esa cantidad de seguidores que lo aplauden? La sociedad tiene que repensar sus valores, en el TikTok él dice que está preso, yo sé que todos somos dueños de tener nuestros amigos, pero me gustaría que los que lo aplauden sepan lo que le hizo a mi nena".

Lo que le hizo a Morena bien podría ser la secuencia en un libreto de Hitchcock. Iván era conocido en el barrio por delinquir ante la mirada impotente de su familia. Flavia dice que la madre y el hermano de aquel siempre fueron gente cercana a su familia, por eso nunca esperaron que aquella madrugada el joven entrara en la casa de sus vecinos y, luego de ser reconocido por Morena, la atacara tapándole la boca e intentando matarla de 11 puñaladas.

Ahora, la madre de la nena reconoce a Crónica que Morena se salvó de milagro: "Estábamos todos durmiendo, cuando Iván se va, mi hija logró gritar con su último aliento y gracias a eso no se desangró. Podríamos habernos despertado con la nena muerta". Y ese hecho de horror marcó a tal punto a la niña que, luego de recuperarse, demoró mucho más en volver a cierta normalidad, "Morena no pudo volver a dormir en su cuarto por mucho tiempo, y cuando eso pasó yo me levantaba mil veces para ver si ella respiraba, revisaba puertas y ventanas... Es muy difícil tener paz. Este chico nos dio vuelta la vida, no me parece que ahora se mate de risa con el peligro de que mi hija lo vea".

La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Nuria Gutiérrez y para el juicio, demorado por la cuarentena preventiva por el coronavirus, la familia de Morena cuenta con el testimonio de una vecina que vio salir al imputado de la casa esa madrugada. Antes de volverse una celebridad del TikTok, Cáseres había pedido prisión domiciliaria, algo que le fue negado, entre otras cosas, porque su domicilio es a tres cuadras de donde vive su víctima.