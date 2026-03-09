Mató a su mujer de 85 puñaladas y podría quedar libre: fue declarado inimputable y está internado en un hospital psiquiátrico

Lucas Ezequiel Polito Gorosito, el contador que en enero de 2024 asesinó a su mujer, María Elvira Fabaro, de 85 puñaladas mientras su bebé de siete días estaba en la casa, quedó cerca de recuperar la libertad. Un reciente informe psiquiátrico forense asegura que el hombre, quien fue declarado inimputable, presenta un "juicio crítico conservado" y está en condiciones de continuar su internación de manera ambulatoria.

Se mantiene el diagnóstico de "trastorno psicótico del espectro de la esquizofrenia no especificado", pero sostienen que podría continuar el tratamiento fuera del hospital.

Todo ocurrió en una vivienda de Florida, partido de Vicente López. María Elvira acababa de ser mamá y transitaba su primera semana de puerperio cuando Polito la atacó con una tijera 85 veces. La golpeó hasta fracturarle el cráneo y, según la querella, montó una escena para simular un intento de quitarse la vida, colocándole el arma blanca en la mano a la víctima.

Después, usó el teléfono de María Elvira para llamar a su jefa y decirle "La maté". Dio distintas versiones: primero dijo que su mujer había intentado matar al bebé y luego se quitó la vida. Después negó recordar lo ocurrido y empezó a actuar como una persona alienada.

Fallo

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Isidro consideró que el contador no comprendía lo que hacía. Lo enviaron a la Unidad N° 34 de Melchor Romero con una medida de seguridad de 30 años. Pero el nuevo examen médico lo describe como un hombre "aseado, prolijo, vigil" y con capacidad para distinguir lo que está bien de lo que está mal.

"Es probable que al femicida le den la libertad. Es una locura. Los peritos dicen que puede continuar el tratamiento en libertad", advirtió el abogado de la familia, Sebastián Cuevas. La querella denuncia que el informe se realizó "a espaldas" de las víctimas, ya que nunca fueron notificados para presentar un perito de parte. Para ellos, no hay dudas: Gorosito es un manipulador que engañó al sistema desde el primer día para evitar la prisión perpetua.

Si el juez firma la externación, Polito recuperaría la libertad de forma inmediata, y aunque la familia apele la medida, el proceso se daría con el imputado en la calle.

La defensa de Polito ya tiene listo el pedido formal para que el contador vuelva a su casa con "acompañamiento familiar". La querella, por su parte, presentó un pedido de nulidad del informe médico.

A través del grupo de Facebook "Justicia por Elvira", su entorno sostuvo: "Polito es una persona que sabe lo que hizo y buscó en todo momento no hacerse responsable de la muerte de Elvira. Elvira fue víctima de un hombre violento y manipulador".

"En este 8M, recordar a Elvira es recordar que detrás de cada caso de femicidio hay una mujer real: una madre reciente, una hija, una amiga, una profesional. Una vida llena de proyectos que fue brutalmente arrebatada. Recordarla es no permitir que el silencio cubra la violencia", agregaron.

El texto continúa: "Nombrarla es exigir verdad y justicia. También es exigir que los jueces actúen con perspectiva de género, como establecen las normas y compromisos asumidos por el Estado argentino, para que los crímenes contra las mujeres no sean minimizados ni justificados".

"No a la impunidad del femicidio de Elvira, pedimos perpetua para Lucas Ezequiel Polito Gorosito", reclamó la familia de la víctima.