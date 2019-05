Un delincuente murió y el cliente de una casa de cambio resultó herido a raíz de un tiroteo que se produjo en el microcentro de La Plata, durante un robo en ese local, según informaron fuentes policiales.

En un operativo cerrojo, otro delincuente fue detenido.



El hecho ocurrió alrededor de las 13, sobre la avenida 7, entre 46 y 47, pleno centro de la capital bonaerense, cuando de acuerdo con los testigos, un grupo de al menos cuatro hombres ingresó a robar a una financiera.



Al parecer, cuando los ladrones se escapaban con dinero, se produjo un tiroteo con los custodios de la casa de cambio y uno de los asaltantes recibió un balazo en el abdomen, mientras que un cliente sufrió el roce de un balazo en la cara.



Los delincuentes se escaparon de contramano, en al menos dos motos, y uno de ellos llevaba en una mano tanto un manojo de billetes como un arma, según los videos que realizaron vecinos de la zona y que subieron a las redes sociales. Además, los ladrones se llevaron a su cómplice herido, al que abandonaron varias cuadras después, en diagonal 80 y calle 46, en la zona cercana a la estación de trenes de La Plata, donde se halló una cantidad de dinero que no fue informada. No pudo darse a la fuga. Así quedó uno de los delincuentes, abandonado por sus cómplices. (El Día)

Según indicaron las fuentes consultadas, e l asaltante, de 32 años, fue trasladado al Hospital Gutiérrez, pero en el ingreso a la guardia se constató su muerte, aunque aún no se dio a conocer su identidad, señalaron autoridades del centro asistencial. Por su parte, el herido en la cara fue atendido en el Hospital San Martín de la capital provincial y está fuera de peligro.



Tras el hecho, la Policía montó un amplio operativo y aprehendió a uno de los sospechosos, de 35 años, en diagonal 80 y calle 46, cuando chocó con la moto y se cayó.



Este detenido quedó acusado de "robo agravado por uso de arma de fuego seguido de homicidio y lesiones graves por accidente", en tanto que en calle 119 y calle 40 se secuestró una moto Yamaha negra que se habría utilizado en el robo.



El aprehendido será indagado por el fiscal Alvaro Garganta, en la causa en la que además interviene el juez de Garantías 3, Pablo Raele, quienes ordenaron a los investigadores revisar las cámaras de seguridad públicas y de los comercios a fin de tratar de reconstruir lo ocurrido.



Además, en el lugar trabajó la Policía Científica, que levantó vainas servidas, halló una bolsa con dólares y estableció que una camioneta VW Amarok gris tenía varios impactos de proyectil.