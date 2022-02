Un joven fue asesinado este miércoles de un balazo en la cabeza. Por el crimen se busca a su hermanastro, quien presuntamente habría actuado como saldo de una violenta disputa familiar. Según trascendió, antes de huir, le dijo a su madre: “Me mandé una macana. Me voy. No voy a aguantar 30 años en la cárcel, perdoname”.

Al respecto, los voceros del departamento judicial de San Martín revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada como F. N. V. y que el hecho ocurrió en la localidad de Los Polvorines.

De acuerdo a lo agregado por los informantes, el hecho se produjo en la madrugada de este miércoles en una vivienda situada en calle Monseñor de Andrea al 2600, entre Manuel Acevedo y Congresales, en la zona conocida como Villa de Mayo.

Trascendió que el caso se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia al número telefónico de emergencias 911, porque se habían escuchado disparos en el lugar y, por tal motivo, resolvieron concurrir a dicho inmueble.

Ya en el mencionado domicilio, los efectivos encontraron el cadáver del muchacho, que yacía en el sector del living, a la vez que dialogaron con una mujer, de 48 años, quien aseguró ser la madre de la víctima y que confesó que el autor del episodio era otro de sus hijos (hermanastro del fallecido).

La señora añadió que el asesino la había llamado por teléfono señalándole: “Me mandé una macana. Me voy. No voy a aguantar 30 años en la cárcel, perdoname”.

Momentos después, los peritos de la Subdelegación San Miguel de la Policía Científica, al ser convocados por los funcionarios de la Justicia al escenario del crimen, determinaron que el fallecido presentaba un impacto de arma de fuego en la cabeza, a la altura de la sien izquierda.

Servidores públicos destinados en la comisaría de Los Polvorines realizan diferentes procedimientos en la zona, para averiguar el paradero del sospechoso, que tendría 22 años.

Hasta el momento, se cree que el individuo mató a su hermanastro durante un altercado familiar, aunque no se descartan otras hipótesis. Intervino en la causa, que fue caratulada “Homicidio”, el doctor Gustavo Carracedo, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 20 de Malvinas Argentinas, dependiente de los tribunales de San Martín.

